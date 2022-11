'The Last of Us' ya tiene fecha de estreno en HBO Max

Sony Interactive Entertainment (SIE) ha anunciado este jueves que 'The Last of Us', la serie de HBO Max basada en la popular franquicia de videojuegos exclusivos de PlayStation, arrancará su emisión el próximo 15 de enero. Los dos grandes protagonistas de la historia, Joel y Ellie, serán interpretados por los actores Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Los premiados Neil Druckmann - ganador de los premios BAFTA y WGA -, además de director creativo y máximo responsable de la saga 'The Last of Us', y Craig Mazin - ganador de un premio Emmy, Globo de oro, WGA y creador de la exitosa serie 'Chernobyl' - serán los responsables de la serie y actuarán como productores ejecutivos y guionistas.

La serie estará coproducida entre Sony Pictures, World Games, Naughty Dog y PlayStation Productions.

La historia de 'The Last of Us' tiene lugar veinte años después de que la civilización moderna sea destruida. Joel, un superviviente endurecido, es contratado para sacar a Ellie, una niña de 14 años, de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un trabajo pequeño pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir.