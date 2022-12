Geles, medias de compresión y otras soluciones para poner freno al dolor y a la pesadez de piernas

Hay ocasiones en las que, literalmente, no podemos con las piernas. Tras pasar mucho rato en la misma posición, ya sea de pie o sentado, sentimos dolor, pesadez e hinchazón en las extremidades inferiores. Estos síntomas, junto con el hormigueo, los calambres y, las temidas varices, son indicadores de que sufrimos de insuficiencia venosa crónica. Un síndrome que afecta en mayor medida a las mujeres, pero que también sufren algunos hombres. Esta sensación de piernas cansadas se intensifica cuando pasamos varias horas en un avión y provoca el llamado ‘síndrome de la clase turista’.

Tumbarse con las piernas en alto es la solución más habitual para reducir los síntomas ya que favorece el retorno de la sangre hacia el corazón. Si, además, mantenemos una buena hidratación, llevar una alimentación saludable y no olvidar la actividad física mejoran la circulación y hacen que las venas se dilaten menos. Pero, a veces, no es suficiente, o simplemente, no tenemos tiempo de sentarnos y elevar las piernas. Por eso, nunca está de más contar en casa con soluciones que nos ayuden a evitar la hinchazón o que, la alivien cuando ya ha aparecido. En Heraldo Shopping destacamos tres opciones muy eficaces.

Empieza por prevenir

La mejor manera de poner freno a las varices y evitar la inflamación o la pesadez de piernas es usar medias de compresión. Un sistema eficaz que ha evolucionado con el paso del tiempo (nada que ver con los modelos de clásicos y sin color de toda la vida). Ahora, estos calcetines cuentan con diseños divertidos y están de moda también entre los deportistas. En Amazon es posible encontrar opciones como este 'pack' de 6 calcetines de divertidos colores con distintos niveles de presión y tamaños.

Si pasas mucho tiempo de pie o haces deporte, esta es tu solución

Un gel frío de premio

Si ya notamos los primeros síntomas: inflamación, retención de líquidos, pesadez, piernas cansadas... un masaje con un gel frío al llegar a casa puede aliviarlos. Y si contamos con la ayuda del sérum con ácido hialurónico de Freshly, uno de los mejores lanzamientos de belleza en los Beauty Shortlist Awards 2021, pues mucho más. Tiene un 99,7% de ingredientes naturales: ácido hialurónico y un aroma a mentol.

Sérum con ácido hialurónico de Freshly

Un aparato de presoterapia profesional en casa

Los sistemas de presoterapia han revolucionado el sector de la estética y de la salud en los últimos años. Utilizan la presión del aire para activar el sistema linfático y ayudan a mejorar la circulación y a relajar la musculatura. Además, lejos de lo que pueda parecer, podemos encontrar masajeadores como este que tiene cinco modos de presión y cuatro intensidades y que puedes conseguir por menos de 80 euros en Amazon.

Con todos los beneficios de la presoterapia y sin moverte de casa.

