Señales de un consumo problemático de las pantallas y 5 consejos para prevenirlo

Ante el aumento del número de atenciones por adicciones comportamentales, que han vuelto a cifras prepandemia, los psicólogos clínicos del Centro Municipal de Atención y Prevención de Adicciones ofrecen algunos consejos para detectar los síntomas de un consumo problemático de las pantallas, redes sociales y vídeojuegos, posibles "puntos de entrada" a estos trastornos cuando no se hace un uso adecuado de ellos.

"El adolescente no desarrolla per se una capacidad de autocontrol. Si no tenemos unos límites en casa y otra forma de socializar, lo que nos ocurre es que el chico o chica se acaba encerrando en su habitación. Por eso, es importante encontrar un equilibrio", defiende Charo Molina, psicóloga clínica del Cmapa, que trabaja en la prevención de adicciones en los jóvenes. Tres de las señales más claras para saber reconocer un consumo problemático de las pantallas o los videojuegos sería cuando el niño deja de hacer cosas que antes le gustaban, interrumpe sus hábitos y baja su rendimiento. "El problema se crea cuando no hay compatibilidad entre lo que yo tengo que hacer y lo que verdaderamente hago", señala.

"No podemos suplir con tecnología lo que es educación"

Para evitar esto, Jesús de Echave, psicólogo clínico del Cmapa, aconseja a las familias llevar un buen "control" y poner límites desde la infancia, tanto en casa como en la escuela, por parte de los profesores.

"Un buen control no quiere decir que porque el menor esté en casa sin salir vaya a estar mejor. Puede que esté a las 3.00 de la mañana jugando a un videojuego en su habitación o en la cama con el móvil. Si tiene su rato para jugar, perfecto, pero si no tiene límites acaba la persona zombi que ni duerme. Es ese tipo de cuestiones a las que tenemos que estar atentos. No podemos suplir con tecnología lo que es educación", sostiene este psicólogo.

¿Qué modelos tienen los menores y cuáles se deben dar?