Así es XE, la nueva variante de ómicron identificada por la OMS

El baile de variantes del virus SARS-CoV-2 parece no tener fin. Aunque ya se sabía que las mutaciones eran un proceso inevitable en el desarrollo del patógeno, siempre es relevante conocer una nueva versión de manera oficial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de identificar la XE, variante muy contagiosa de ómicron que recombina la cepa original de esta variante (BA.1) con la BA.2, también llamada 'ómicron silenciosa', que ya era un 75% más contagiosa que la BA.1. Aunque el descenso de contagios es un hecho comparado con los meses de diciembre y enero y la desaparición de las restricciones públicas más elementales parece cuestión de días, como en principio va a ocurrir con las mascarillas en interiores, esta nueva variante podría cambiar la situación. Por si fuera poco, se estudian otras dos nuevas mutaciones, la XD y la XF, que llevan carga genética de las variantes delta, BA.1 y la propia XE.

Un informe oficial publicado el pasado 29 de marzo habla de que la variante XE se había detectado por primera vez en el Reino Unido el 19 de enero por parte de la Agencia de Seguridad Sanitaria de esta nación; de hecho, en el último control efectuado en suelo británico, el crecimiento de la XE con respecto a la BA.2 era de un 10%, con lo que en pocas semanas debería convertirse en la subvariante predominante. Curiosamente, y según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los epidemiólogos que trabajan para las autoridades sanitarias estadounidenses no están monitorizando la XE, que a día de hoy no ha sido calificada de ‘variante de interés’ o ‘variante preocupante’. No obstante, desde la OMS también se especifica que el seguimiento de posibles nuevas mutaciones continuará mientras sea necesario.

La OMS, desde luego, prefiere pecar por precaución. A finales de enero, la epidemióloga neoyorquina María Van Kerkhove (responsable técnica de la OMS para la covid-19) explicó que "la próxima variante de preocupación será más apta o transmisible, porque tendrá que superar lo que está circulando actualmente. La gran pregunta es si las futuras variantes serán más o menos graves".

Síntomas de ómicron

Es pronto para poder confirmar si la variante XE va a causar síntomas diferentes a los de la ómicron original que provoca generalmente fiebre, fatiga, tos, secreción nasal, dolor de garganta y de cabeza.