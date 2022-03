Los mejores ejercicios para adelgazar.

No hay misterio en esto del deporte y la pérdida de peso. Y es que la práctica deportiva lleva intrínseca una reducción de las calorías. Por tanto, siempre que se gasten más calorías de las que se ingieren, el cuerpo tenderá a perder peso. Los resultados, no obstante, no son inmediatos, por lo que será necesario mantener la rutina en el tiempo. En este sentido, son los ejercicios cardiovasculares aquellos más eficaces, lo que no quiere decir que haya que correr kilómetros y kilómetros.

En busca de ejercicios saludables, que no impliquen riesgo de lesiones por su excesiva intensidad, advertimos que en la combinación se encuentra el éxito. Intercalar tipos de entrenamiento para no caer en la monotonía y que hacer deporte se convierte más en una obligación que en una actividad placentera, tanto a nivel físico como mental. Otra las patas del banco para lograr resultados será adquirir buenos hábitos de alimentación y vida.

Ejercicios cardiovasculares, claves para adelgazar

Las actividades que implican más pérdida de calorías, por su intensidad y quemar grasa. Andar, correr y salir con la bicicleta -o spinning en el gimnasio- son las más clásicas. Gratis y al aire libre, quemar grasa practicando una de estas tres alternativas, con una intensidad adquirida de menos a más, adaptando progresivamente nuestra condición física a la calidad del entrenamiento, puede ser cómodo. Además, si se realiza en compañía, la diversión y la motivación puede aumentar.

Otras actividades conocidas como de cardio, adaptables a nuestro estado de forma, pueden ser la natación, en la que además se fortalece la musculatura, el salto a la comba, frecuente y con más adeptos de los que se cree, e incluso las clases de baile. Por ejemplo, en zumba pueden quemarse entre 300 y 600 calorías por hora. La danza es una gran alternativa, al tratarse también de una actividad social. Por otro lado, en caso de estar apuntados al gimnasio, son obligatorias las clases de 'body pum', un quemacalorías de libro combinando pesos y 'step'.

Ejercicios de tonificación muscular

No hay que olvidarse de que el trabajo de algunos grupos musculares como los abdominales es crucial para quemar grasa de zonas localizadas como la barriga o las caderas. Abdominales tradicionales, hipopresivos o isométricos nos ayudarán a quemar calorías y, cuando el índice de grasa corporal llegue a sus mínimos, nos permitirá sacar esa tableta que todo el mundo esconde a relucir. En esta línea, otros ejercicios como flexiones, planchas, elevaciones de piernas, elevación de rodillas... Para los más atrevidos, las artes marciales, popularizadas en los últimos años, como el judo, el kárate, el muay-thai, el jiu-jitsu o el kick boxing son grandes opciones,

