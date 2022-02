Los mejores ejercicios de relajación para calmar la ansiedad

Con el objetivo de que la rutina, el trajín propio del día a día con trabajo, familia, deporte, vida social, no nos pase por encima y nos arrolle, no está de más incorporar algunas técnicas de relajación para realizar diariamente. Ejercicios sencillos, beneficiosos para la salud, que no ocupe un tiempo demasiado extenso, para poder realizar en casa o en cualquier otro lugar en caso de necesidad. Hablamos de técnicas que ayuden a minimizar los efectos del estrés y de la ansiedad. Enfermedades muy comunes en la actualidad, cuyo impacto ha crecido en la población de manera considerable en los últimos años.

Técnicas de relajación sencillas

la Asociación Española contra el Cáncer, explica que "aunque existen sensaciones parecidas, cada persona experimenta la calma de una manera y a través de diferentes caminos". Se trata de un ejercicio que pretende la relajación profunda mediante la evocación de una experiencia de calma anterior. Así, se tienen que cerrar los ojos y recordar un momento de relajación para volver a disfrutar de esa sensación. Relacionar visualizaciones positivas con el placer sensorial. Es una técnica muy útil para realizarla en cualquier lugar ​Consciencia respiratoria: prestar atención a la respiración es muy importante. Ante elementos estresores, que suelen traducirse en pensamientos negativos, esta técnica consiste en concentrarse en la respiración natural tras una inspiración exhalación consciente previa. Identificar variables como imaginar el recorrido del aire al respirar o sentir el ritmo de la respiración favorecerá la concentración en la respiración y recuperar la atención tras una distracción.