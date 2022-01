¿Es fiable el test de antígenos en niños? Un estudio lo pone en duda

Las vacunas anticovid en los niños han sido un tema delicado desde el principio del proceso de inmunización, y aunque han discurrido con normalidad desde que están disponibles (mediados de diciembre) no están exentas de polémica, ante la disparidad de criterios sobre su conveniencia y el número de padres que no se atreven a ponérselas a sus hijos. Ahora se suma una nueva incógnita; la efectividad de un test de antígenos en este colectivo de población. El estudio ‘Fiabilidad de los test rápidos de antígenos para el diagnóstico de las infecciones por SARS-CoV-2 en niños’, publicado en la revista médica británica The BMJ, responde al trabajo de análisis de las doctoras Naomi Fujita-Rohwerder, Yvonne Zens y Arpana Verma junto al doctor Lars Beckmann, que investigan desde Manchester y Colonia. El cuarteto concluye que estas pruebas no cumplen los criterios mínimos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ni tampoco los estándares de estos dispositivos en el Reino Unido y Los Estados Unidos.

El estudio contempla la fiabilidad de ocho pruebas diferentes disponibles en el mercado. “La baja sensibilidad diagnóstica observada puede afectar el propósito planificado de la implementación amplia de los programas de pruebas", explican los investigadores, que analizaron esas pruebas entre 2020 y mayo de 2021. La muestra total, procedente de varios análisis, fue de 6.355 niños, con exploraciones nasales (en 11 de ellas se hicieron también en la garganta) con una sensibilidad media (detección de la infección) del 64%, y una especificidad (comprobación de la ausencia de infección) del 99%.

Test de antígenos con síntomas o sin ellos

La sensibilidad con síntomas alcanzó el 72%, mientras que ese mismo dato en casos asintomáticos se quedó en el 56%, lo que resulta a todas luces insuficiente. “Tienen una menor precisión diagnóstica, lo que aumenta el riesgo de pasar por alto casos, incluidos aquellos con infección presintomática que aún no han entrado en el periodo más infeccioso", concluye el estudio.

