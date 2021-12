¿Son efectivos los test de antígenos si no tienes síntomas?

La proximidad de la Navidad y, por ende, el incremento de reuniones sociales entre familiares y amigos ha derivado en un aumento de la compra de test de antígenos en las farmacias españolas. Test de autodiagnóstico que conviene diferenciarlo del test profesional de antígenos, cuya eficacia en la detección de positivos es total y con una vigencia de 48 horas equivale a una vía para descargar el pasaporte covid. De este modo, guarda diferencias significativas con la prueba de antígenos de autodiagnóstico que se vende de manera exclusiva en las farmacias.

Y es que esta última no está considerada para el diagnóstico de confirmación de Infección activa, ni en personas con síntomas ni en asintomáticos. De acuerdo con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, los resultados positivos en estas pruebas se considerarán casos sospechosos que deberán confirmarse en un centro sanitario a través de una PCR o test de antígenos profesional, es decir, pruebas de diagnóstico de infección activa (PDIA).

Diferencias de efectividad entre el test de antígenos profesional o de autodiagnóstico

Por tanto, los test de antígenos profesionales -realizado por sanitarios- sí son fiables en caso de no tener síntomas para identificar una posible infección activa, pero los test de antígenos de autodiagnóstico no. Necesitan de confirmación con una PDIA. Los test de autodiagnóstico se deberán realizar en los siete primeros días desde la infección -cuando la carga viral está en su punto más álgido- o en los cinco primeros días con síntomas. Existe la posibilidad de obtener resultados falsos positivos y falsos negativos, en caso de realizar la prueba sin tener síntomas o cuando la carga viral es baja.

Su fiabilidad se reduce considerablemente en asintomáticos o en contagiados en las primeras fases de la enfermedad -tal y como concluye un estudio de la Universidad de Navarra-, maximizando su efectividad cuando hay síntomas para discernir si la infección viene o no provocada por el coronavirus. Así, pueden generar falsa seguridad en negativos, que deberán seguir extremando precauciones aunque no tengan síntomas. Por otro lado, cuando hay síntomas, la prueba autodiagnóstica de antígenos tiene un 96,.7% de sensibilidad, un 99,20% de especificidad y un 98,72% de precisión

Positivos y negativos en el test de antígenos de autodiagnóstico

En solo 15 minutos se puede obtener respuesta a la realización del test de antígenos de autodiagnóstico. Será positivo cuando se marquen las dos líneas de color: línea de test (T) y línea de control (C); y negativo cuando solo se marque la línea de color (C). En caso de positivo, el paciente deberá aislarse y contactar con los canales establecidos por las comunidades autónomas. Si es negativo, se deberán mantener precauciones y, en caso de tener síntomas o ser contacto estrecho con positivo, autoaislarse y contactar con Sanidad y que no excluye la posibilidad de infección.

Así se hace un test de autodiagnóstico, ya a la venta en farmacias

