¿Es sano el ayuno intermitente? ¿Funciona?

Hablamos de ayuno intermitente cuando incorporamos una estrategia nutricional a nuestro modo de vida -ya que no es considerado dieta- que consiste en alternar periodos de ayuno e ingesta con un riguroso control horario y de modo estructurado. No existe un acuerdo de la comunidad científica que avale los resultados de esta técnica, cuyo éxito se eleva en deportistas y personas que quieren perder peso.

Además, su popularidad se ha ido incrementando en los últimos años, potenciada también por la repercusión que ha tenido entre famosos y las redes sociales. La opinión generalizada de la medicina se apoya en la supervisión. Los médicos instan a las personas que hacen ayuno intermitente a que sean controladas por un especialista y tengan una dieta equilibrada y variada. En algunas personas sí está desaconsejado.

Tipos de ayuno intermitente

Existen varios modelos de alimentación cíclica, pero los más populares son:

Método 16/8: consiste en ayunar durante 16 horas seguidas y poder comer durante las siguientes 8. Una estrategia común común en esta práctica es descartar el desayuno; es decir, ayunar desde la cena anterior hasta hacer la primer comida del día siguiente al mediodía. Este tipo de ayuno intermitente es el más utilizado y sencillo de seguir.

Patrón 5:2: en este caso la idea es poder comer lo que uno quiera durante cinco días y reducir la ingesta de calorías a alrededor de 500. También existe la opción 4:3; es decir, cuatro días de libre consumo y tres de reducción. No es necesario que los días sean consecutivos.

Alternar días de ayuno e ingesta: día sí y día no, alternando una fecha para comer y otra para ayunar, en un patrón de una o dos veces a la semana. El día de ayuno sí se puede consumir bebidas sin calorías.

¿Funciona el ayuno intermitente?

Todavía no se conoce al 100% qué ocurre en el organismo cuando el cuerpo es sometido a este tipo de cambios nutricionales, aunque bien es cierto que se produce un cambio en el metabolismo y las hormonas aprovechan mejor las reservas de grasa. De acuerdo con los estudios publicados en 'The New England Journal of Medicine', realizados por el neurocientífico Mark Mattson (Universidad Johns Hopkins de Baltimore), el ayuno intermitente mejora la regulación del azúcar en la sangre, aumenta la resistencia al estrés y suprime la inflamación.

Aunque en su éxito final hay más incertidumbres que certezas, la versión de la gente que lo pone en práctica es halagüeña; concretamente, famosos como Elsa Pataky o Jennifer Aniston siempre han defendido su éxito en redes sociales... Es más una cuestión de lógica, puesto que si reduces la ingesta de contenido calórico, el peso baja. No obstante, hay que recordar que no es una dieta de adelgazamiento. Por eso, si el objetivo es perder peso, el ayuno intermitente puede ser una buena opción, siempre que un especialista controle el proceso.

¿Para quién se desaconseja el ayuno intermitente?

Este tipo de cambios nutricionales drásticos, aunque se goce de buena salud, se debe excluir para niños, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, personas de avanzada edad y personas que haya sufrido trastornos de la alimentación. Para personas que sufran patologías graves como el cáncer o patologías cardiovasculares, además de diabéticos o personas con trastornos alimenticios, también se debe evitar.