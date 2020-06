¿Es saludable practicar el ayuno intermitente?

La Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa (SESMI) se ha mostrado a favor del ayuno intermitente pos sus efectos en la salud, una modalidad de alimentación que consta de una privación de ingesta de alimentos durante 16 o 48 horas, intercalado con periodos de consumo normal de alimentos, en periodos de 2 a 6 meses.

Estos expertos resaltan que un artículo reciente, publicado por 'Ageing research reviews, Impact of intermittent fasting on health and disease processes', realiza una revisión bibliográfica describiendo los beneficios del ayuno intermitente, y señala algunas de las mejoras aportadas: disminuye la glucosa, triglicéridos y colesterol total, a nivel del tejido adiposo disminuye la inflamación y mejora la movilización de ácidos grasos, también tiene beneficios en la reducción del peso corporal y mejora la sensibilidad a la insulina.

Como señala la nutricionista de la SESMI, Ana García Pocero, "la revisión de otros estudios publicados muestra que la introducción del ayuno intermitente puede proteger frente al síndrome metabólico y trastornos asociados, como la diabetes mellitus II". "Esto se debe a que el ayuno provoca una reducción de las necesidades orgánicas de insulina, junto a la pérdida de peso. Todo ello mejora la evolución de la diabetes tipo II, unido a un estilo de vida saludable, con alimentación sana y equilibrada y ejercicio físico", añade.

Por todo ello, la SESMI se muestra de acuerdo con la introducción del ayuno intermitente en determinados procesos de enfermedad para algunos pacientes, en unión con los estudios científicos publicados en revistas médicas.

