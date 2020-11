Los síntomas de la nueva enfermedad mortal VEXAS: de la fiebre alta a ​coágulos de sangre

En plena pandemia de la covid-19 se ha identificado una nueva enfermedad mortal. Un grupo de científicos estadounidenses, miembros del Instituto Nacional de Salud, afirman que esta nueva afección puede causar la muerte en un 40% de los casos. Se trata de un síndrome autoinflamatorio denominado VEXAS, y el estudio ha sido publicado en la revista 'The New England Journal of Medicine'.

¿Por qué VEXAS afecta más a hombres?

Según el estudio, esta enfermedad afecta más a hombres de edad adulta que a mujeres, ya que el segundo cromosoma X de las mujeres les protegería de padecer esta afección. La investigación identifica a un total de 25 hombres que presentaban mutaciones somáticas en el gen UBA1, el cual se encuentra en el cromosoma X. Este cromosoma está presente tanto en hombres como en mujeres; sin embargo, las mujeres tienen dos cromosomas X en sus células somáticas, lo que les protege de esta enfermedad.

VEXAS, una enfermedad sin tratamiento

Los médicos apuntan que los pacientes no responden, por el momento, a ningún tratamiento, a pesar de que se les ha tratado con altas dosis de esteroides y diversas quimioterapias. Además, se cree que los afectados por este síndrome podrían ser muchos más de lo que se cree. Hay afectados por este mal que se han pasado años visitando al médico sin poder ser diagnosticados correctamente. Dadp el desconocimiento que aún hay sobre el problema, el tratamiento que reciben los afectados no ayuda a atacar la enfermedad; tan solo se controlan los síntomas.

Síntomas de VEXAS

Se trata de un síndrome autoinflamatorio y presenta los siguientes síntomas: