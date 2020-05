Se intensifican las alergias con síntomas "muy bruscos" tras el confinamiento

Las salidas a la calle y los paseos están aliviando esta cuarentena a buena parte de la población, si bien no a todos los ciudadanos les está sentando igual de bien. En el caso de los alérgicos, advierte el doctor Colás, se espera un mes "complicado" para estos pacientes que llevan meses confinados y sufren ahora los primeros síntomas de la exposición al plátano de sombra, las gramíneas y otras plantas.

"Esperamos que haya una polinización del polen de gramíneas más intensa de lo habitual. Va a haber más pólenes y los síntomas van a ser más fuertes. A los pacientes, además, les va a pasar que van a echar mano de la medicación y la tendrán caducada o no la podrán recoger, y este es un problema que nos consultan mucho estos días", apunta el jefe de Alergología del Hospital Clínico de Zaragoza.

El confinamiento ha hecho que los primeros meses de esta primavera fueran más "agradables" para los alérgicos al polen y las gramíneas, pues al entrar en cuarentena se han visto menos expuestos. Pero al mismo tiempo ha surgido también un fenómeno "curioso" (por contradictorio que parezca). "Los pacientes alérgicos a los ácaros, aunque son menos numerosos en nuestra Comunidad por vivir en una zona de clima muy seco, han tenido un empeoramiento de los síntomas al estar tanto tiempo encerrados en casa. Por el contrario, a los alérgicos al polen, les ha pasado justamente lo contrario. El confinamiento ha traído beneficios para unos y perjuicios para otros", matiza este alergólogo.

Al iniciar la desescalada en Aragón, con las consiguientes salidas a la calle para dar paseos o practicar deporte, el desconfinamiento ha cogido desprevenidos a muchos pacientes con alergia al polen, que cuando han necesitado recurrir a la medicación no han podido hacerlo.

"A estas personas les va a pasar que van a echar mano de la medicación y la tienen caducada o no la pueden recoger, cuando muchos necesitan disponer de ella inmediatamente. Mi recomendación es que todos los pacientes que sean alérgicos al polen -y principalmente a las gramíneas- activen sus recetas para que inicien su tratamiento lo antes posible, porque van a exponerse de forma brusca al polen sin tener ningún tratamiento y van a experimentar síntomas fuertes e intensos", advierte este especialista.

Dudas sobre el coronavirus y confusión sobre los síntomas

En relación a esta pandemia y las dudas que puede originar, el doctor Carlos Colás insiste en precisar cuáles son los síntomas de una y otra enfermedad, que de entrada responden a "dos procesos completamente distintos".

"El virus lo que produce es una infección con una inflamación convencional de las mucosas y un malestar general, con fiebre, dolores musculares, etc. Por el contrario, la alergia, aunque es cierto que afecta con frecuencia al sueño y la concentración -algo que puede repercutir en el rendimiento de la persona-, no genera los síntomas clásicos de un cuadro gripal, como pueden ser la fiebre, la astenia intensa o un cansancio profundo", detalla este médico.

Al mismo tiempo, los síntomas más característicos de la alergia -intenso picor de nariz y de ojos, lagrimeo frecuente y estornudos muy repetidos- son menos comunes en los procesos virales, como el coronavirus, que se diferencia también de las alergias en su forma de afectar a las vías respiratorias.

"Los pacientes alérgicos no son más susceptibles al coronavirus. Lo pueden padecer, pero como cualquier otra persona"

"Es cierto que algunos catarros o infecciones virales también pueden empeorar los síntomas del asma y generar esos cuadros de tos, fatiga o ahogo al respirar relacionados con las alergias, pero concretamente el coronavirus (SARS-CoV-2) no se ha asociado con un especial incremento de los síntomas del asma, a pesar de que es un virus que tiene cierta tendencia a afectar a las mucosas respiratorias", explica este experto, al indicar que la afectación respiratoria en los pacientes con la covid-19 se produce con más intensidad a nivel alveolar que bronquial (como sucede en pacientes asmáticos). Esto no quita, añade, para que el virus provoque en un paciente en concreto un empeoramiento de los síntomas del asma, si bien no es lo "preponderante" al hablar de promedios.

"Curiosamente estos pacientes no son más susceptibles al virus. Pueden padecer como cualquier otra persona la infección, pero el coronavirus no se ha mostrado especialmente agresivo en los pacientes que tienen alergia, ya sea con ritinis o asma", sentencia.