Un estudio relaciona el paracetamol en el embarazo con problemas de conducta en niños

Una investigación de la Universidad de Bristol (Reino Unido) ha comprobado que tomar paracetamol en el embarazo puede estar vinculado a problemas de conducta en niños y el cociente intelectual en los adolescentes.

El trabajo, publicado en la revista 'Paediatric and Perinatal Epidemiology', examinó si hubo algún efecto por tomar paracetamol a mediados del embarazo sobre el comportamiento de la descendencia entre las edades de 6 meses y 11 años, y con la memoria y el cociente intelectual hasta los 17 años. Utilizando el cuestionario y la información escolar de los investigadores del estudio ' of the 90s' de Bristol, examinaron a 14.000 niños. Cuando tenían siete meses de embarazo, el 43 por ciento de sus madres dijeron que habían tomado paracetamol 'a veces' o con mayor frecuencia durante los tres meses anteriores.

Los investigadores examinaron los resultados de la memoria de los niños, el cociente intelectual y las pruebas de desarrollo preescolar, el temperamento y el comportamiento.

Encontraron una asociación entre la ingesta de paracetamol y los problemas de hiperactividad y atención, así como con otros comportamientos difíciles con niños pequeños que no se explicaron por las razones por las que se tomó el medicamento o por factores sociales. Sin embargo, este ya no era el caso cuando los niños llegaron al final de la escuela primaria. Los niños parecían ser más susceptibles que las niñas a los posibles efectos conductuales del fármaco.

El estudio fue dirigido por la profesora Jean Golding OBE, quien también fundó el estudio 'Children of the 90s0 de la Universidad de Bristol. "Nuestros hallazgos se suman a una serie de resultados con respecto a la evidencia de los posibles efectos adversos de tomar paracetamol durante el embarazo, como problemas con el asma o el comportamiento en la descendencia -explica-. Refuerza el consejo de que las mujeres deben ser cautelosas al tomar medicamentos durante el embarazo y buscar atención médica consejos cuando sea necesario".

Admite que "es importante que nuestros hallazgos se prueben en otros estudios: no estábamos en condiciones de mostrar un vínculo causal, sino una asociación entre dos resultados -puntualiza-. También sería útil ahora evaluar si los niños mayores y los adultos estarían libres de conductas difíciles si su madre no hubiera tomado paracetamol".

Ver otras noticias de salud