La mayoría de las aplicaciones de salud carecen de evidencia científica

La mayoría de las aplicaciones de salud carecen de la suficiente evidencia científica, según una revisión de estudios del Instituto #SaludsinBulos en colaboración con la Asociación de Investigadores en eSalud (AIES). Los datos se han hecho públicos este martes durante la presentación del decálogo de prácticas recomendadas para promover la divulgación de información veraz con tecnología, al que se han sumado más de 30 sociedades científicas, asociaciones de pacientes y otras organizaciones de salud.

En la mayoría de las aplicaciones revisadas por diferentes estudios se ha comprobado la falta de rigor científico, Así, el 60% de las "apps" relacionadas con el cáncer no distingue entre contenido científico y publicidad, según un metaanálisis publicado en la revista Journal of Cancer Education.

Algunas de las aplicaciones más descargadas son las que promueven la actividad física. De éstas, solo un 20% cuenta con la participación de expertos en su desarrollo y ninguna de las revisadas tuvieron en cuenta la participación de usuarios durante su desarrollo, señala un estudio de la Universidad College de Londres.

Además, la revisión de las aplicaciones para padres con neonatos en cuidados intensivos encontró que el 72% no eran adecuadas, entre otras cosas por no incluir información sobre las fuentes del contenido o tener información no actualizada.

