8 'apps' para ponerte en forma en casa

Llegan los últimos días del año y, con ellos, los propósitos que aseguramos que vamos a cumplir cuando comience la nueva etapa y que, probablemente, terminaremos olvidando conforme se acerque febrero. Ponerse en forma es uno de esos objetivos que está en el ‘top’ de todas las listas, y también ese con el que nos rendimos más fácilmente. El gimnasio es caro, no tenemos tiempo, salimos cansados del trabajo...las excusas son infinitas, por eso te proponemos un plan diferente en el que no sirve ninguna evasiva: hacer deporte en tu casa. El móvil no solo está para cotillear en las redes sociales, existen aplicaciones útiles para cualquier clase de actividad. Entre ellas, destacan las ‘apps’ gratuitas para ponerte en forma, con las que puedes realizar ejercicios sencillos desde tu propio hogar:

1. ‘Nike Training Club: entrenamientos y programas’: esta aplicación cuenta con más de 185 entrenamientos gratuitos, desde fuerza y resistencia hasta movilidad y yoga. Además, dispondrás de la ayuda de los 'Master Trainers' de élite de Nike. Los programas de entrenamiento personalizados se adaptan a cada usuario y a su horario para ofrecer un billete solo de ida hacia la forma física que se desee. Además, si lo tuyo es correr, podrás hacer un seguimiento de tus salidas de 'jogging' con 'Nike Run Club', donde quedarán registradas automáticamente. 2. ‘Sworkit Entrenador’: esta ‘app’ te ayudará a empezar a hacer deporte y se convertirá, en cuestión de días, en el entrenador personal de tus rutinas diarias. Para utilizarla, tienes que escoger el tipo de entrenamiento que te interesa hacer -estiramientos, yoga o fuerza- e indicar de cuánto tiempo dispones para ello. Gracias a sus funciones, la aplicación guardará tus resultados y podrás consultarlos cada día, además de saber si has efectuado los ejercicios correctamente. 3. ‘Entrenamiento de 7 minutos’: si tu excusa número uno es la falta de tiempo, esta es tu ‘app’ ideal. Asegura que, invirtiendo muy pocos minutos al día, desde tu propia casa, bajarás de peso y mejorarás tu función cardiovascular. Consta de 12 ejercicios que deben realizarse en 30 segundos, con descansos de 10 segundos entre medio. Solo necesitarás una silla, una pared y repetir el circuito tres veces aproximadamente. 4. ‘Reto deportivo de 30 días’: diseñado científicamente por un entrenador profesional, este plan te permitirá mejorar tu forma física y mental. Para ello será estrictamente necesario que cumplas las normas del entrenamiento, porque la intensidad de los ejercicios aumentará con el tiempo. Después de 30 días, no solo habrán mejorado tus condiciones físicas, sino también las emocionales e intelectuales. 5. ‘Yoga Diaria’: si además de perder peso y ponerte en forma buscas relajarte o liberarte del estrés del día a día, esta aplicación será tu mejor aliada. Propone ejercicios de yoga de diferentes niveles y duraciones. En formato vídeo, la ‘app’ te irá dictando sus indicaciones con música relajante de fondo. 6. ‘HIIT Intervalo entrenamiento’: ofrece entrenamientos de intervalos de alta intensidad en sesiones de entre 9 y 20 minutos. Está pensada especialmente para aquellas personas que necesitan realizar ejercicios de tipo cardiovascular. 7. ‘JEFIT’: es un rastreador de ejercicios con programas de entrenamiento detallados, instrucciones en vídeo HD y herramientas para registrar tu actividad. Ofrece programas de acondicionamiento físico gratuitos para ayudarte a mantener la forma, progresar y aprovechar al máximo tus sesiones. 8. ‘Push Ups Workout’: esta ‘app’ busca ser tu mejor entrenador personal. No solo te ayudará a mejorar la técnica para hacer flexiones, también calculará la cantidad de calorías que quemas cuando haces ejercicio.