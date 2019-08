Desarrollan un método más eficaz para detectar la desnutrición en ancianos

Un grupo de investigadores del Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza) han concluido que la medida de la circunferencia del cuello de los ancianos permite identificar casos de desnutrición o riesgo con un mejor valor predictivo que el brazo o la pantorrilla.

Para el desarrollo del estudio, publicado en la revista 'Nutrition', el equipo ha utilizados los datos antropométricos de 352 ancianos que se encontraban en residencias de Zaragoza y los resultados del cuestionario 'Mini Nutritional Assessment' (MNA). Después, se aplicaron métodos estadísticos para encontrar la asociación entre la nutrición y la medida del cuello.

En este sentido, Beatriz Lardiés, investigadora del Hospital Universitario Miguel Servet y coautora del estudio, ha explicado que el punto para detectar riesgo de desnutrición durante el seguimiento fue de 37,8 centímetros en los hombres y 35,2 para las mujeres.

Así, se ha diagnosticado malnutrición en el 48,3 por ciento de las mujeres participantes y en el 45,5 por ciento de los hombres. Tras estos resultados es "fundamental" realizar una valoración nutricional y considerar otros parámetros clínicos para comprobar los hallazgos, ya que "el diagnóstico de desnutrición no puede hacerse con un único parámetro antropométrico, aunque sí puede ayudar a identificarla". No obstante, la experta ha puesto de relieve que aunque el estudio se ha realizado en residencias de ancianos, sus resultados puede ser aplicados a poblaciones de similares características "pero no podemos asegurar que los datos sean válidos en otros grupos poblacionales".

