El riesgo cardiaco aumenta al sentarse frente al televisor, no en el trabajo

Estar sentado durante largos períodos de tiempo está relacionado con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte prematura, pero un nuevo estudio de la Universidad de Columbia (Estados Unidos) sugiere que no todos los tipos son igualmente poco saludables.

Según sus hallazgos, publicados en la revista 'Journal of the American Heart Association', sentarse mientras se ve la televisión, pero no en el trabajo, está vinculado con un mayor riesgo de enfermedad cardiaca y muerte entre los más de 3.500 participantes de la investigación. También han evidenciado que el ejercicio moderado a vigoroso puede reducir o eliminar los efectos dañinos de ver televisión de forma sedentaria.

"Nuestros hallazgos muestran que la forma en que se pasa el tiempo fuera del trabajo puede ser más importante cuando se trata de la salud cardiaca. Incluso si tienes un trabajo que requiere sentarse por largos períodos de tiempo, reemplazar el tiempo que pasas sentado en casa con ejercicio vigoroso podría reducir el riesgo de enfermedad cardíaca y muerte", explica el autor del estudio, Keith M. Díaz.

Un creciente cuerpo de investigación muestra que las personas que son sedentarias, especialmente aquellas que permanecen sentadas por largos períodos de tiempo ininterrumpidos, tienen un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte. Pero la mayoría de los estudios previos no siguieron a las personas a lo largo del tiempo, lo que dificulta sacar conclusiones acerca de la relación entre la conducta sedentaria y el riesgo para la salud.

Este nuevo trabajo ha evaluado a 3.592 personas, todas afroamericanas, en Jackson (Mississippi), durante casi 8 años y medio. Los participantes reportaron cuánto tiempo pasaban sentados mientras veían la televisión y durante el trabajo. También reportaron cuánto tiempo pasaban haciendo ejercicio en su tiempo de inactividad. Los participantes que habían registrado la mayor cantidad de horas de televisión (4 o más horas al día) tenían un riesgo un 50 por ciento mayor de eventos cardiovasculares y muerte en comparación con aquellos que veían la menor cantidad de televisión (menos de 2 horas al día). En contraste, los que se sentaban más en el trabajo tenían los mismos riesgos de salud que los que se sentaban menos.

Incluso para los más 'teleadictos', la actividad física de moderada a vigorosa, como caminar enérgicamente o hacer ejercicio aeróbico, reducía el riesgo de ataques cardíacos, ictus o muerte. No se observó un mayor riesgo en personas que veían televisión durante 4 o más horas al día y hacían 150 minutos o más de ejercicio a la semana.

"Puede ser que la mayoría de la gente tiende a ver la televisión durante horas sin moverse, mientras que la mayoría de los trabajadores se levantan de su escritorio con frecuencia. La combinación de comer una comida grande como la cena y luego sentarse durante horas también podría ser particularmente dañina", señalan los investigadores.

