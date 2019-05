La Organización Médica Colegial, preocupada por la falta de profesionales

El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, ha lamentado que se "ha tropezado dos veces en la misma piedra" en materia de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS). "No hemos sabido aprovechar la crisis para realizar cambios estructurales. Aún no sabemos cuántos somos ni cuántos vamos a necesitar", ha señalado sobre la falta de facultativos en algunas especialidades.

Así se ha pronunciado durante la inauguración de la jornada 'Lecciones aprendidas tras una crisis en la formación MIR', celebrada este viernes en la sede de la OMC y en la que han participado médicos residentes y expertos para debatir sobre el cumplimiento de la legislación en estos médicos en formación, u otros aspectos de su labor diaria.

En los últimos meses han tenido lugar varias convocatorias de huelga por parte de los médicos residentes de distintas unidades docentes, con el objetivo de reivindicar una formación sanitaria especializada que cumpla con la normativa vigente y que asegura una atención sanitaria de calidad. Por eso, la Sección de Médicos Jóvenes y Promoción de Empleo de la OMC ha abordado en estas jornadas "qué factores han influido, qué vias de actuación se han seguido y qué ha fallado en el sistema".

Sobre uno de estos asuntos, Romero ha insistido en la regulación de las especialidades como un factor clave. "Parece que faltan médicos, pero no sabemos cuántos ni en qué especialidades. La medicina del mañana no va a necesitar los mismos especialistas. Durante la crisis, que ha influido mucho, muchas CCAA que ahora tienen problemas sacaron menos plazas MIR", ha reflexionado sobre las razones detrás de la situación en el sistema sanitario público. Por otra parte, el máximo representante de los médicos españoles ha argumentado que "va a ser complejo" que el Sistema Nacional de Salud "funcione tan bien como venía funcionando" con la actual inversión en sanidad con respecto al Producto Interior Bruto (PIB), que se sitúa en torno al 6 por ciento.

Junto a estos problemas, los vocales de los médicos jóvenes Domingo Antonio Sánchez Martínez y Alicia Córdoba han planteado otros de los problemas que afectan especialmente al colectivo, como sus descansos, que están regulados en dos Reales Decretos diferentes, uno en 2006 y otro en 2008, ambos vigentes. De acuerdo con el más reciente, los MIR tienen derecho a un descanso continuo de 12 horas tras su jornada laboral, con expeción de "situaciones de emergencia sanitaria".

Córdoba y Sánchez Martínez han denunciado que esto "no se cumple" en la mayoría de centros, y así se lo han trasladado a la subdirectora general adjunta de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Montserrat Neira León, también presente en las jornadas. "Los problemas con las guardias y los descansos no vienen de la legislación, que la hay, sino de su incumplimiento. La Ley es clara, solo hay que aplicarla. Desde el Ministerio no tenemos una función inspectora", ha explicado.

Por otra parte, los MIR han mostrado su preocupación por la homologación de títulos de Medicina por parte del País Vasco, incluidos aquellos obtenidos en el extranjero. Al respecto, Neira León ha asegurado que "el reconocimiento de especialistas se seguirá haciendo desde Sanidad, y no se prevé que cambie". En este punto, han criticado que, aún así, "muchos" médicos sin especialización, es decir, con tan solo el título de Medicina, están ejerciendo, lo que "precariza el Sistema Nacional de Salud".

