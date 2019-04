"No faltan facultativos, hay déficit en sitios por los contratos que ofrecen"

Las semanas después del MIR te producen mucho más estrés que las de antes del examen. Tienes que elegir algo que te condiciona todo tu futuro", asegura Elena Bularca, una de las médicos aragonesas que ya ha elegido plaza de formación. A pesar de contar con el número 76, dudó hasta el último momento entre Cardiología y Dermatología. "Pero creo que he hecho una buena elección y estoy muy contenta", comentaba minutos después de elegir una plaza de esta última especialidad en el hospital Clínico de Zaragoza. "Quiero hacer algo que me guste, pero también que tenga futuro y oportunidad de encontrar un empleo que no sea precario", aseguraba.

A pesar de tener el número 1.616, Iñaki Saldaña no elegirá destino hasta el próximo 6 de mayo (hay días de parón por la fiesta del 1 de mayo). "Esto casi me viene bien para decantarme por Hematología o Neurología. Se parecen tanto como huevo a una castaña, pero...", bromea. "Me he dado cuenta de que las que he elegido son aquellas que me han gustado estudiando o durante la rotación. Hay especialidades que casi ni llegas a conocer", admite este joven, que asegura que en su elección "primará la especialidad a la ciudad".

Lucas Sanz, otro de los recién egresados en la Facultad de Medicina de Zaragoza, reconoce que entre sus primeras opciones estaba Medicina de Familia, pero el conseguir un 3.515 tras el MIR le ha abierto las puertas a otras especialidades que le gustaban. "Quiero hacer Oncología. Me gusta mucho el trato con el paciente y creo que esta es una especialidad muy bonita, pero también muy dura. Sé que en Zaragoza es imposible. Mi duda es en qué lugar de España acabaré", afirma.

Aunque los tres reconocen que parte de su entorno les ha ‘animado’ a formarse en alguna de las especialidades con mayor expectativa laboral –por ejemplo Anestesia–, han sido ellos los que han elegido libremente su futuro. "Eres tú el que tienes que ir a trabajar todos los días, hacer las guardias...", señala Elena, que coincide con sus compañeros en que el MIR es el sistema más justo para el reparto de plazas. "Incluso yo quitaría la nota del expediente académico", añade Iñaki.

En la conversación también se cuela otro asunto que les preocupa: la falta de médicos. Para Lucas, el déficit solo es "real y puntual" en determinadas áreas. "Si ofrecieran unos contratos más atractivos, quizás se evitaría...", lamenta. En ese sentido, hacen hincapié en que la solución no sería un incremento de estudiantes. "En España sobran facultades. Ha primado el populismo de abrir facultades, muchas de ellas privadas, y estamos llegando a una situación insostenible", concluye Iñaki. .