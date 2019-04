Los dos hospitales de la provincia, sin Reumatología por falta de especialistas

El hospital comarcal de Alcañiz, con una población de referencia que ronda los 72.000 habitantes, se quedará a partir del próximo 15 de abril sin consulta de Reumatología al coger una baja temporal la titular de la única plaza con que está dotado el Servicio y no haber sido encontrado hasta ahora un sustituto.

El problema que registrará en unos días el centro bajoaragonés es idéntico al que padece el Obispo Polanco de Teruel, que ha tenido que cerrar la misma especialidad en dos ocasiones en lo que llevamos de año al irse de baja maternal la reumatóloga que integra la plantilla y, a continuación, abandonar su puesto la médico sustituta cuando apenas había trabajado un mes.

Así, en el plazo de una semana y salvo que se encuentre una solución de última hora, ninguno de los dos hospitales generales que hay en la provincia contará con Reumatología, una especialidad que se ocupa de prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades del aparato locomotor y las llamadas patologías autoinmunes sistémicas.

Fuentes del Departamento de Salud del Gobierno aragonés anunciaron esta semana que, para compensar la falta de los reumatólogos de los hospitales de Teruel y Alcañiz van a ser contratados facultativos especialistas en Medicina Interna por encima de la plantilla que existe actualmente en ambos centros. Según indicaron, en estos momentos no hay en las bolsas de médicos para puestos interinos del Gobierno aragonés ningún reumatólogo apuntado al que poder seleccionar, debido a que la especialidad es deficitaria en número de profesionales.

Al igual que ya se hiciera en el Obispo Polanco a mediados del pasado mes de marzo, tres servicios del hospital alcañizano asumirán los pacientes de Reumatología. Tras un cribado por parte de los médicos de Atención Primaria, profesionales de Medicina Interna, Rehabilitación y Traumatología atenderán a los enfermos. No obstante, aquellos casos considerados estrictamente reumatológicos serán derivados al hospital Miguel Servet de Zaragoza, a 100 kilómetros de Alcañiz.

Desde la DGA puntualizaron que las plazas de las reumatólogas de Teruel y Alcañiz no han quedado vacantes, sino que tan solo están vacías temporalmente por la baja de sus propietarias. "Se trata de cubrir una baja, no una vacante", matizaron las mismas fuentes.

"No debe ser indefinida"

La variedad de patologías que engloba la reumatología, que atiende osteoporosis, artritis, artrosis y dolor corporal, entre otras muchas enfermedades, hace posible que diversas especialidades médicas se impliquen en la atención a los pacientes.

No obstante, el presidente del Colegio de Médicos de Teruel, Ismael Sánchez, advirtió este miércoles de que la sustitución de reumatólogos por médicos internistas debe ser solo "temporal y con carácter extraordinario" y no adoptarse como una solución indefinida. "Lo correcto es que ambos hospitales cuenten con reumatólogos y debe trabajarse para conseguir este objetivo, pues se trata de una especialidad muy específica", destacó.

Sánchez reivindicó que tanto el Servicio de Reumatología de Teruel como el de Alcañiz se doten "al menos" de dos reumatólogos, ya que con un solo profesional no queda garantizado el derecho de este a desarrollarse profesionalmente y a formarse en su trabajo. "Cuando hay un solo facultativo, este no puede hacer otra cosa que pasar consulta", afirmó. Reclamó, además, que las plantillas no sean solo dimensionadas con criterios de población sino que se tenga en cuenta el envejecimiento de los pacientes y la cronicidad de su enfermedad así como la carga de trabajo.