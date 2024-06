Así es el estadio elegido por Bunbury para su segundo concierto del mes en México

La segunda cita de Enrique Bunbury en México durante su actual tanda de ‘shows únicos’ (en la que presenta su último disco, 'Greta Garbo') llega este miércoles 12 de junio en Guadalajara, capital del estado de Jalisco con una población de millón y medio de habitantes. El espectáculo comenzará a las 20.30 hora local, las 4.30 del jueves en horario español. Al vocalista de Héroes del Silencio le acompaña su banda, Los Santos Inocentes, y no se ha anunciado ningún telonero o invitado concreto para la cita, aunque en este último caso y tratándose de él siempre hay una puerta abierta a la sorpresa.

El recital se va a desarrollar en el céntrico estadio 3 de Marzo, con capacidad para 22.000 espectadores. Nada que ver con los 66.000 del pasado día 8 de junio en el Autódromo Hermanos Rodríguez del DF: aun así, es el tercero en asistencia potencial entre los conciertos de Bunbury este mes, tras el mentado Autódromo y La Romareda de Zaragoza (33.000 entradas a la venta, con más del 75% de aforo ya vendido).

El Madison Square Garden (toca allí este 18 de junio) es el cuatro, con capacidad para 19.500 espectadores, mientras que el Forum de Los Angeles (15 de junio) puede albergar a 17.500 personas. Por último, el Wizink madrileño (29 de junio, ya en lleno técnico) es el más ‘modesto’ en la presente gira del zaragozano, con 17.000 localidades.

Aspecto del concierto de Bunbury en México Df el pasado 8 de junio. Instagram EB

Mucha música en sus gradas

El 3 de Marzo debe su nombre al día y mes en que fue fundada la Universidad Autónoma de Guadalajara en 1935. Es la sede del equipo de fútbol Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Se llama así porque También es el hogar de otro club de fútbol, Tecos, de la Segunda División de México, y de Reyes Jalisco de la Liga de Fútbol Americano Profesional de México (LFA).

En los próximos meses va a recibir a artistas con capacidad para llenar su césped y sus gradas, como el antioqueño Feid; el trapero es otro talento surgido de la cantera de Medellín, como sus antecesores J Balvin o Juanes. El 3 de octubre se espera allá una tanda de rock épico con Brandon Flowers y The Killers, mientras que en diciembre habrá doblete en el estadio guadalajareño con otros colombianos, Morat (días 2 y 3). El 22 de febrero, dentro del su gira The Clancy World Tour, estarán en el estadio de Guadalajara Twenty One Pilots.

Testigo directo

El músico y hostelero zaragozano Antonio Estación, dueño del restaurante mexicano Bravo Café (San Antonio María Claret, 17) y fundador de Niños del Brasil, residió una larga temporada en Guadalajara. “Fueron cuatro años viviendo en Guadalajara, capital del estado de Jalisco, la ciudad de mi esposa y socia Claudia Sigala. El estadio es el lugar en el que actúan los grupos de ‘champions’ que llegan a la ciudad; por ahí han pasado Metallica, Roger Waters, Coldplay o The Killers. Entre los latinos estuvieron Soda Stereo en su última gira, hace ya más de 15 años, además de Shakira, Luis Miguel, Maná o Karol G”.

Antonio recuerda que su amigo Enrique Bunbury solía actuar en el Auditorio Telmex cuando tocaba en Guadalajara. “En la primera gira que le vi allí estuvo una noche, y en las dos siguientes llenó el Auditorio dos noches cada vez. No me sorprende que haya pasado ahora a un recinto más grande”.