Bunbury y México, una historia de amor sin mesura ni fin

Enrique Bunbury arrancará este sábado 8 de junio en Ciudad de México su gira de seis 'shows únicos' de 2024. Un itinerario que le llevará también a Estados Unidos y a España, pero que será en el país mexicano donde vivirá los conciertos más multitudinarios.

La expectación es máxima para el 'show' que el aragonés ofrecerá este sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana. Las 65.000 entradas que se pusieron a la venta están agotadas con mucha antelación, buena prueba del amor y de la pasión que sigue despertando el intérprete en México. Un cariño que es recíproco.

Esta historia de amor tan apasionada e infinita dio sus primeros pasos con Héroes del Silencio. Fue en 1994 en la gira denominada 'El camino del exceso' cuando la banda actuó por primera vez en México. Fueron 20 conciertos desde abril y hasta mayo con varios recitales en el DF pero también en otros muchos puntos del país. En 1996, el 'Avalancha Tour' también recorrió el país norteamericano en dos tandas. Y, por supuesto, en 2007 la gira de reencuentro hizo una doble escala en México, en Monterrey y en el DF.

Una tónica que Bunbury ha continuado en solitario con cada uno de sus discos y con cada una de sus giras. La pasión y la admiración que despierta su figura entre los mexicanos son colosales. Y es que la cultura y la música mexicana han calado muy hondo en el zaragozano.

"La primera vez que vine en avión a México, cuando aterricé y toqué tierra mexicana sentí algo muy extraño, como si ya hubiera vivido aquí. Amo mucho este país. El público mexicano siempre me ha tratado con mucho cariño. Considero este país mi segunda casa. Aquí he vivido infinidad de situaciones que me han marcado como persona y como artista”, explica el artista.

Y es que Bunbury hace gala en sus intervenciones públicas de su fervor por el folclore del país. "Me encantan las rancheras, el son veracruzano, las cumbias, los corridos, las norteñas y la música prehispánica. En mis discos trato siempre de incluir algún tema relacionado con esta nación", proclama.

Un idilio que en los próximos días se plasmará en los dos conciertos que ofrecerá allí. Este sábado será el turno en el DF y el 12 de junio la acción se trasladará al estadio Tres de marzo de Guadalajara, donde también se han agotado todas las entradas.