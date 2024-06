Bunbury vence a la lluvia en su multitudinario inicio de gira de 2024 en México

Ni siquiera la lluvia que cayó con fuerza en las horas previas al concierto pudieron con el empeño de Enrique Bunbury y de sus seguidores mexicanos. Más de 65.000 personas acudieron en la noche del sábado 8 de junio al Autódromo Hermanos Rodríguez del DF para asistir al arranque de la gira de seis 'shows únicos' que el zaragozano ofrecerá en las próximas semanas.

Sabida es la pasión desbocada que genera el cantante en el país norteamericano. Un vínculo indestructible forjado en el siglo pasado y que ha escrito un nuevo capítulo, con las entradas agotadas con meses de antelación.

Totalmente de negro, con una levita con tachuelas doradas, con un pañuelo rojo anudado al cuello y un sombrero de ala ancha. Así compareció el artista aragonés respaldado por su banda más longeva, Los Santos Inocentes, con la adición de Erin Memento. No tardó en entrar en calor y desposjarse de la chaqueta. Había mucha tela que cortar.

Por espacio de unas dos horas, Bunbury acometió un repertorio de 24 canciones muy similar a los que interpretó en diciembre en la primera tanda de este 'tour' de regreso a los escenarios tras superar una afección en la garganta causada por una sustancia química llamada glicol que se halla en el humo de los espectáculos. Un motivo de celebración que plasmó con palabras ante la multitudinaria audiencia.

"Pensaba que lo de hoy no iba a volver a pasar, que no volvería a estar encima de un escenario pudiendo cantar para todos ustedes y con mis compañeros. Afortunadamente la vida te lleva siempre por caminos raros, te trae sorpresas inesperadas, sorpresas incluso que no mereces. No saben lo agradecido que estoy de estar hoy aquí interpretando canciones del pasado y del presente. Se abre una nueva puerta para hacer algunos conciertos más, quién sabe. No nos volvamos locos, vamos a vivir el presente", proclamó ante un enfervorizado público.

Tras la introducción instrumental de 'Los términos de mi rendición', la noche arrancó con un tema de su más reciente álbum, 'Nuestros mundos no obedecen a tus mapas', toda una declaración de intenciones cuya letra es muy transparente con lo sufrido y vivido por Bunbury en los últimos tiempos: "El que se va sin que lo echen/Volverá sin que le llamen/No te libraras de nosotros tan fácilmente".

El rescate de 'Cuna de Caín', de 'Expectativas', dio paso a 'Despierta', una gema del disco 'Palosanto' (2013), 'La tormenta perfecta', y a una ración de 'Hombre de acción', perteneciente al 'Posible' nacido en plena pandemia de coronavirus y del que también asomaría 'Cualquiera en su sano juicio (se habría vuelto loco por ti)'. Un viaje por el tiempo que le llevó a 2004 con 'El rescate', de aquel remoto y querido 'El viaje a ninguna parte' del que se acaban de cumplir dos décadas.

Entre dos tierras - Bunbury desde el Autódromo Hermanos Rodríguez CDMX, una noche para el recuerdo.#Bunbury pic.twitter.com/eSKgmX723b — Heaven and Hell Magazine (@heavenandhellMx) June 9, 2024

Bunbury sirvió otras tres dosis de 'Greta Garbo', su último disco. Fueron la redentora y apasionada 'Invulnerables', 'Alaska' y la reflexiva 'Desaparecer' ("El día menos pensado/tengo que aprender/a desaparecer"). De su mágico cancionero recuperó 'Que tengas suertecita', 'El extranjero', 'Porque las cosas cambian' o 'Lady Blue'. Esta última emocionó especialmente a la audiencia.

Mauricio Aznar y Héroes

Bunbury no se olvidó de Mauricio Aznar y volvió a revisitar ese himno inmarcesible titulado 'Apuesta por el rock'n'roll', que fue coreado a pleno pulmón por los asistentes. Y, claro, no podían faltar los guiños a Héroes del Silencio. En esta ocasión fueron dos: 'Entre dos tierras' y 'Maldito duende'. Esta última figuró en los bises junto a 'Parecemos tontos', 'Infinito', 'La constante' e '...Y al final'. Los fuegos artificiales pusieron el colofón a la velada.

Salvado con nota el primer compromiso, la gira continuará el próximo 12 de junio en el estadio Tres de Marzo de Guadalajara (México), con todo el papel despachado. Continuará el 15 de junio en el Forum de Inglewood de Los Ángeles y el 18 de junio en el Madison Square Garden de Nueva York. España vivirá los dos últimos capítulos: el 29 de junio en el Wizink Center de Madrid (todo vendido) y el 6 de julio en el estadio de La Romareda de Zaragoza.