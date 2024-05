Las Armas de Zaragoza aprieta el acelerador: de Momo a Bigott y Gabriel Sopeña

El Centro Musical Las Armas de Zaragoza se prepara para acometer un intenso 'sprint' final en este mes de mayo que incluirá conciertos de géneros y artistas muy variados, además de dos actividades relacionadas con el mundo del vino.

Este viernes 24 de mayo el rapero zaragozano El Momo presenta su nuevo disco ‘Artesanía’. Viene de defenderlo en la sala Jamboree de Barcelona, siendo el título una declaración de intenciones de lo que se va a encontrar: un disco “hecho a mano”, sin inteligencia artificial, en el que se ha cuidado hasta el último detalle. Un viaje emocional por sus rimas con la participación de artistas como Kase.O, Sho-Hai y Mnak, además de una colaboración junto al grupo de rumba barcelonés Estopa.

El miércoles 29 Las Armas será testigo de excepción de una de las reuniones musicales más celebradas de 2023 en la música alternativa nacional. Se trata de la banda Ángeles, Víctor, Gloria y Javier. Este proyecto surge de las inquietudes de cuatro artistas, cada uno con una visión personal y única de la música (flamenco, jazz, electrónica y pop), que unen fuerzas y creatividad y es en esta variedad de procedencias y referentes donde está la absoluta originalidad y frescura de este nuevo proyecto. El año pasado lanzaron el disco que recogía las canciones de su espectáculo, 'Tengo tres estrellas y veinte cruces', colándose en muchas de las listas de lo mejor del año. La cantaora de flamenco Ángeles Toledano, el músico multi-instrumentista, productor y compositor Víctor Cabezuelo (líder también del grupo Rufus T Firefly ), la especialista en jazz y música moderna Gloria Maurel y el productor y músico de electrónica Javier Martín, se caracterizan por su eclecticismo, sin embargo, su punto en común es la profunda conexión con la poesía del autor granadino, Federico García Lorca.

El jueves 30 el registro también será para un autor que compone sus propias letras pero el estilo será bien diferente. Gabriel Sopeña presenta su nuevo trabajo, ‘Desiertos’, tras más de 40 años de trayectoria. El zaragozano actuará en directo por primera vez con este tercer álbum de estudio y comenzará la gira de 2024. Además de estos temas de estreno, no faltarán muchos de los que ha compuesto para artistas como Más Birras, Miguel Ríos o Enrique Bunbury. En el escenario de Las Armas estará acompañado por su grupo de siempre: Óscar Carreras al piano, los teclados y las voces; Jorge Gascón con la guitarra; Eva Lago como segunda voz; Guillermo Mata, al bajo; Fletes, a la batería y percusión y Julio Calvo con la guitarra eléctrica.

Al día siguiente, el viernes 31 de mayo, los también zaragozanos Bigott presentarán su nuevo álbum: 'Back to nowhere', nada más y nada menos que el décimo cuarto de su trayectoria. Un disco grabado en directo en el local de ensayo del grupo y producido por Izak Arida, bajista del grupo The Memories, músico y productor americano que ha trabajado en numerosas ocasiones con la banda. Un trabajo que bebe del indie americano noventero y de The Feelies pero con el eclecticismo como principal bandera.

Además, este 25 y 26 de mayo se celebrará la XVI Muestra de Vino y Cultura en el Casco Histórico y el 1 y 2 de junio tendrá lugar el Vinosonic Festival, con una temática en torno a la cultura del vino, el ocio y actividades relacionadas con música y artes plásticas de artistas locales y nacionales, además de un mercadillo de artesanía y 'food trucks' que se extenderán por el barrio de San Pablo.