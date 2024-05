La 67 edición de los Grammy se llevará a cabo el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles

La Academia de la Grabación anunció este martes que celebrará la 67 edición de sus Premios Grammy el 2 de febrero de 2025 en el teatro Crypto.com Arena de Los Ángeles (California, EE.UU.).

El espectáculo se emitirá en directo en la cadena CBS Television Network y estará disponible para transmisión en vivo y bajo demanda en Paramount+.

La institución organizadora de estos premios dedicados a la música también adelantó que los nominados de este año se darán conocer el viernes 8 de noviembre de 2024.

En la 67 edición se distinguirá a las mejores grabaciones, composiciones y a los artistas del año que hicieron música desde el 16 de septiembre de 2023 hasta el 30 de agosto de 2024 y que las últimas votaciones de sus miembros para la elección de los ganadores se llevará a cabo del 12 de diciembre de 2024 al 3 de enero de 2025.

Taylor Swift hizo historia durante la última edición de los Grammy al convertirse en la primera intérprete en ganar el cuarto premio al Álbum del Año, un hito con el que superó a Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder, gracias a su álbum 'Midnights' .

Para esta edición, la cantante podría repetir el mismo éxito gracias a su disco 'The Tortured Poets Department', lanzado en abril, pero tendrá que enfrentarse a álbumes como 'Cowboy Carter', de Beyoncé, quien en 2023 se convirtió en la artista con más Grammy de la historia, o 'Hit Me Hard and Soft', de Billie Eilish.

Otros triunfadores el año pasado fueron Billie Eilish, quien se coronó con el premio de canción del año por su tema 'What Was I made for?', de la película 'Barbie', mientras que Miley Cyrus, se alzó como ganadora en la categoría de grabación del año con su tema viral 'Flowers'.