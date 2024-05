Locura de una zaragozana por Taylor Swift: "No me da pena haber gastado tanto dinero en las entradas"

Taylor Swift es todo un fenómeno de masas. Su música mueve a miles de personas y así se está viendo a raíz de su gira mundial ‘The Eras Tour’. Ahora, con la artista en Europa, muchos de sus fans se están desplazando por diferentes puntos para poder ir a verla. Es el caso de Yolanda Palacio, una zaragozana que se va a recorrer parte del continente para asistir a sus directos.

Yolanda es una acérrima seguidora de la cantautora y no dudó en que su sueño de ir a un concierto de la artista se iba a cumplir: "Llevaba ahorrando mucho tiempo para este momento, no me da pena haberme gastado mucho dinero en entradas por un concierto de cuatro horas", afirma.

Y es que el tema de conseguir entradas fue todo una lucha entre las 'swifties' -como los seguidores de la cantante se denominan- ya que la plataforma Ticketmaster causó problemas. La venta de entradas se realizaba a través de códigos que daban acceso a la cola virtual. Esta seguidora zaragozana relata que debido al colapso de la página web y a la alta demanda decidió conseguir código para muchos conciertos: "Así me aseguraba poder ir a alguno". Y tanto que lo ha conseguido, esta joven de 30 años va a ir a cuatro ciudades europeas para ver a su cantante favorita un total de cinco veces.

A una media de 200 euros por concierto, Yolanda ha invertido económicamente bastante dinero. Pero no solo implica la entrada, ya que al estar afincada en la capital aragonesa debe desplazarse hasta los destinos, lo que supone otro gasto. "Gastarme el dinero en eso me duele más, ya que las aerolíneas y hoteleros se están lucrando a nuestra costa", afirma. "Mucha gente está viendo cómo le están cancelando sus reservas para luego subir los precios". Por ello, admite que tiene miedo que eso le ocurra a ella "en Lisboa voy a un apartamento que alquilé nada más comprar la entrada y ya me salió caro, no me apetece que me salga más".

Además de entradas y desplazamiento, ir a los conciertos es todo un trabajo previo al que ha dedicado su tiempo ya que ha realizado alrededor de cien pulseras de la amistad para intercambiar con el resto de asistentes. Y no solo eso, también diferentes 'looks' ambientados en las 'eras' (cada disco tiene una temática), pero admite que ha intentado ahorrar en este apartado "en vez de comprarme una camiseta, me personalizo a mano las mías".

Su primera cita está a la vuelta de la esquina, Yolanda se trasladará a Lisboa para disfrutar del concierto que se celebra el 25 de mayo y cuatro días después acudirá a las fechas españolas -29 y 30 de mayo en Madrid-. Después, descansará y cogerá fuerzas para agosto, cuando tiene los dos últimos conciertos. Uno el 8, en Viena, y el último el 17, en Londres. Ante la inminente fecha afirma estar "muy nerviosa": "Se viene llorera, pero estoy muy ilusionada".

Si bien esta zaragozana pensaba que su periplo iba a ser una experiencia en solitario recorriendo Europa, las redes sociales la han puesto en contacto con otros seguidores para viajar juntos. Yol Palacio también es conocida como @yolworld en Instagram, es una creadora de contenido desde hace más de trece años y centra sus publicaciones en Taylor Swift y la cultura pop. Admite que esto le ha generado tener contactos con los que ir a los conciertos e incluso que algún seguidor le haya ofrecido ir juntos. "Un chico me habló y me dijo que le sobraba una entrada para la segunda fecha de Madrid y que si quería ir con él", cuenta. "Así he conseguido entrada porque por código no pude y vamos juntos". A la pregunta de si lo conoce, admite que no, pero añade: "Eso es lo divertido, nos juntamos gente que no tenemos amigos cercanos que sean fans de Taylor y compartimos la ilusión de ir". El mismo caso le ocurre en Lisboa, donde va a acudir con la creadora del club de fans de Taylor Swift de España.

El hecho de que sus amigas no compartan su fanatismo por la cantante estadounidense le animó a realizar actos en Zaragoza para juntarse con seguidores de Taylor Swift de la capital aragonesa. Así, ha realizado ya dos eventos en los que se dedican a realizar pulseras de la amistad para luego intercambiarlas, hablar de la música y vida de la cantante. "A la gente le gustó bastante, suelo llenar los eventos", afirma. "Somos un poco más de 30 personas unidas por la música de la cantante". Y admite que estos le sirven para crear amistades: "Así conozco a gente nueva con algo en común, no dudo en volver a hacer los talleres en algún momento".