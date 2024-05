Largas filas en el centro de Zaragoza por una firma del autor de moda: "Es verlo y no poder contener las lágrimas"

No solo los 'triunfitos' o el cantante más 'top' del momento son capaces de congregar a cientos de personas por un autógrafo. Unas 250 se han reunido este jueves por la tarde en el paseo de la Independencia de Zaragoza en las inmediaciones a la Librería General. Hay quienes llevaban más de dos horas esperando, otros acababan de aterrizar en la larga cola que daba la vuelta hasta el paseo de la Constitución. Todos se sentían igual de emocionados por lo que estaba por llegar y algunos incluso no podían contener las lagrimas.

"Es mi escritor favorito del mundo, me he leído todos sus libros", decían un grupo de jóvenes mientras esperaban en la cola. Otros que pasaban por la zona se sorprendían ante las largas filas: "¿Pero para qué es todo esto?"

El escritor malagueño Javier Castillo acaba de publicar su séptima novela, 'La grieta del silencio', y este jueves, desde las 18.30, firmaba libros en la céntrica librería zaragozana. No obstante, para sus seguidores, la espera empezaba mucho antes. "Hemos venido a las 16.45, llevamos ya más de dos horas, pero merece la pena", explicaba una madre junto a sus hijas a escasos segundos de encontrarse con Javier Castillo.

A pocos metros de ella estaba Lucía González, una joven que llevaba consigo todos los libros del escritor para ver si tenía suerte y le "firmaba todos". "Es ya la segunda vez que lo veo, no estoy tan nerviosa", contaba con sus siete libros en la mano.

Javier Castillo firmando el libro en la Librería General de Zaragoza Heraldo

Tampoco era la primera vez que lo veía Carmen Molina, una chica de 28 años que no podía parar de llorar antes de encontrarse con él. "Lo vi en Málaga, pero no pude hablar con él", decía tras llegar hasta la librería directa desde Huesca. Esta vez el viaje mereció la pena porque tuvo la oportunidad de charlar con su ídolo. "Eres ya como de mi familia, te admiro un montón, también a Vero -su mujer-, y a Pablo -su hijo-, que está ya enorme", le explicaba a Javier Castillo emocionada, mientras este le dice, "no puedo verte así que lloro también".

Largas filas en Zaragoza por conseguir una firma de Javier Castillo Largas filas en Zaragoza por conseguir una firma de Javier Castillo

De qué va 'La grieta del silencio'

Muchos de sus seguidores no quisieron perderse la oportunidad de encontrarse con Javier Castillo y de llevarse un ejemplar de su séptima novela firmada. Un libro que promete. Una periodista que se levanta en una habitación oscura y que no sabe como ha llegado hasta ahí. Delante de ella, la persona que más quiere maniatada y amordazada. Entonces, automáticamente, lo recuerda todo, y comienza a investigar una desaparición que sucedió en 1981. Dos historias conectadas. Esa es la trama de un fenómeno que engancha y que gusta a partes iguales y a todas las edades: el de Javier Castillo.