Llega a Zaragoza el 'taller Swiftie' para los fans de Taylor Swift estas Fiestas del Pilar

Con el estreno de la película 'Taylor Swift: The Eras Tour' a la vuelta de la esquina, el 13 de octubre, y la visita de la cantautora estadounidense a España en mayo de 2024, ya hay que empezar a prepararse para recibir a la artista que mueve masas en todo el mundo. 'La rubia', como la llaman algunos de sus fans, ha documentado el Eras Tour, su gira de conciertos 2023-2024, y estará disponible en cines en nuestro país muy pronto. Si vives en Zaragoza y quieres estar a la última en accesorios relacionados con la cantante, no te pierdas este evento y ¡márcalo en tu calendario y programa de las Fiestas del Pilar 2023!

Así será el evento más Swiftie de pilares en Zaragoza

Es el primer taller Swiftie que tiene lugar en Zaragoza. Ha sido creado y organizado por Yol Palacio, en cuya cuenta de Instagram (enlace) se pueden conocer más novedades, con el objetivo de crear pulseras de la amistad con diseños inspirados en Taylor Swift en una tarde llena de creatividad y diversión donde compartir tu amor por la música de Taylor con otros fans.

Estas pulseras únicas que elabores en el taller podrás intercambiarlas en los conciertos o en el próximo estreno de la película The Eras Tour, la última y exitosa gira que está llevando a cabo la artista, una tradición que se ha ido forjando durante la misma y que une a fans de todas las nacionalidades. No importa que no tengas a nadie con quien ir, porque allí conocerás a gente con la que compartir tus gustos y aficiones más 'swifties'.

Para participar es necesario llevar tus propios materiales y tener muchas ganas de escuchar canciones de Taylor Swift durante dos inolvidables horas, aunque no hay que ser fan obligatoriamente. El único requisito es querer disfrutar de un buen rato, conocer gente y hacer 'friendship bracelets'. Además, se servirá merienda con productos tanto dulces como salados y aptos para celíacos y vegetarianos. Todo aquel que acuda al evento recibirá un detalle de la organizadora como muestra de agradecimiento por el apoyo, ¡no os lo perdáis!

Pero eso no es todo, ya que esto es solo el comienzo de un movimiento fan en la ciudad con encuentros y actividades. Tal y como adelanta Yol Palacio a HERALDO, la joven zaragozana tiene pensado organizar más eventos para fans en Zaragoza próximamente, aunque en especial de Taylor Swift, a la que admira mucho.

Cómo llegar, horario y precio del 'taller Swiftie' de Zaragoza