'El medallón perdido' de Ana Alcolea será lectura obligatoria de Bachillerato en Irlanda

ZARAGOZA. Sin hacer ruido, con paso pertinaz de hormiguita y muy buenas letras, Ana Alcolea (Zaragoza, 1962) recibe homenajes y regalos por aquí y por allá. El próximo 11 de junio tendrá lugar la inauguración oficial de la biblioteca del IES Jerónimo Zurita, que llevará su nombre. Y a la vez, la Asociación de Profesores de Español en Irlanda acaba de comunicar a la escritora y a su editorial Anaya que su novela juvenil ‘El medallón perdido’, publicado por primera vez en 2001, será el libro de ficción que se utilizará en los estudios equivalentes como lectura obligatoria de español en el país durante cinco años.

“Ha sido una sorpresa tan maravillosa como inesperada. No sé cómo ha sucedido: sospecho que quizá lo haya recomendado algún profesor de español que conociera este libro que lleva 38 ediciones. No deja de ser curioso que un libro que escribí para mí, que nació del dolor, de la muerte por un accidente de aviación en Gabón de un primo mío, al que quería mucho, me esté dando ahora tantas alegrías”, dice la autora de ‘El retrato de Carlota’ o ‘Castillos en el aire’, títulos narrativos que acaban de ser traducidos en los Emiratos Árabes.

“Es curioso. Este libro lo escribí para mí y para la familia. Se me ocurrió mandarlo a algunas editoriales y todos me decían que no lo publicaban porque le faltaba acción y agresividad, y le sobraba tristeza. De repente, recibí una llamada de Anaya: me lo publicaban. Y desde entonces este libro que nace del dolor, del desgarro, no ha hecho más que darme satisfacciones. En realidad, ahí, hace casi un cuarto de siglo comenzó mi carrera de autora de ficciones”, dice la escritora, que será una de las firmas más activas de la Feria del Libro de Zaragoza, que se celebra del 1 al 9 de junio. Ana Alcolea está en posesión del premio Anaya por ‘La noche más oscura’, del premio Cervantes chico y del premio de las Letras Aragonesas.

En su primera entrevista, en HERALDO, sobre sobre este libro, decía: “He querido homenajear a alguien que se ha ido, vivir en la literatura lo que no he vivido en realidad: nunca he estado en África; he querido expresar la nostalgia del paraíso deseado e ideal y, sobre todo, he querido volver al mundo de las aventuras. Ésta es una novela de aventuras y de iniciación”. Contaba la historia del joven Benjamin, a quien se le muere su padre en Gabón en un accidente de aviación. En esta novela de aprendizaje, “Benjamín pasa de ser un niño pijo a alguien que se enamora sinceramente de una niña coja”, decía Ana.

“Con este libro recibo cartas continuamente. Algunos lectores me han confesado que es el primer libro que habían leído en su vida, otros que les había emocionado mucho y otros que los había hecho lectores. Recibo cartas muy bonitas”, dice Ana Alcolea, enamorada del teatro y de la ópera, que sigue publicando libros a un ritmo de vértigo: con pocos meses de separación ha publicado ‘El pirata’ y ‘Esmeralda’ en Anaya, y ‘¡Din! ¡Don!’, en Hola Monstruo, una historia en verso y prosa.

La escritora asistirá en Dublín al Congreso de profesores de español el próximo 5 de octubre de este mismo año.