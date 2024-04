Planes para este fin de semana en Zaragoza: el 'play off' del Casademont o el concierto de Maldita Nerea

Zaragoza abre las puertas a un fin de semana cargado de planes culturales y deportivos con algunas citas marcadas en el calendario de muchos aragoneses. Aunque las temperaturas no acompañen y la previsión meteorológica no sea la más apetecible, las ideas son todas en recintos cerrados por lo que las excusas no están permitidas para estos días.

La remontada del Casademont Zaragoza

Los cuartos de final de los 'play off' entre el Casademont Zaragoza femenino y el Movistar Estudiantes se deciden en el Pabellón Príncipe Felipe. Tras un primer partido disputado en Madrid el pasado miércoles y que terminó con la derrota por 9 puntos de las de Cantero, este sábado a las 18.00, el equipo tiene una oportunidad de oro para remontar y clasificarse para las semifinales.

Las jugadoras, el staff, el club y la Marea Roja se unirán para ofrecer su mejor versión y no dar por terminada todavía la excelente temporada del Casademont.

Maldita Nerea

Este viernes 26 de abril, Maldita Nerea, una de las bandas pop de referencia en la música española, actúa en el Teatro de las Esquinas con su gira, 'Manual para seres maravillosos'. Liderada por el vocalista Jorge Ruiz, traen hasta Zaragoza sus once nuevas canciones, como 'Inevitable' o 'Estabas conmigo' que seguro sorprenderán a los 'fans'. El concierto comienza a las 21.00 y todavía quedan entradas disponibles a la venta por 32 euros.

'Hora teintaypico' de Quequé

Para los amantes de la comedia, y tras el éxito del programa en la Cadena SER de 'Hora veintipico', llega a la capital aragonesa el show de Héctor de Miguel 'Quequé' 'Hora treintaypico'. 90 minutos de espectáculo sin filtros con dos objetivos muy claros: que Héctor sea aún más rico y mejorar el miserable sueldo que les paga a sus guionistas.

La obra se estrena este sábado en el Olimpia de Huesca junto a Fernando Moroño, Jose Cabrera, Marina Lobo y Miguel Martín, y también se puede ver el domingo a la 13.00 en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza. El precio de la entrada anticipada es de 20 euros y el día del show serán 22.

VillaFreak en Villanueva de Gállego

A pocos kilómetros de la capital aragonesa, en Villanueva de Gállego, se celebra uno de los eventos más esperados para los amantes del cine, las series y la ciencia ficción: la segunda edición del VillaFreak. El evento se celebra este sábado en la carpa municipal durante todo el día -comienza a las 11.00 y termina a la 21.00-.

En él se podrá disfrutar de una sesión de dj, talleres de maquillaje, exhibiciones que recogen lo mejor de la ciencia ficción, una pasarela Cosplay e, incluso, un bingo, entre muchas actividades más.