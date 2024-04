Conciertos del fin de semana en Aragón: de Maldita Nerea a Colectivo Panamera o El Arrebato

La actividad de conciertos en Aragón el fin de semana arranca este viernes 26 de abril con un cartel de “no hay entradas” en La Rotonda Delicias: allí toca el argentino Peteco Carabajal (19.30), ilustre integrante de una familia que ha llevado la chacarera desde Santiago del Estero a todo el mundo. El concierto de Peteco, que ha actuado varias veces en la ciudad, viene apuntalado por el éxito de la película que lleva su música y la de varios de sus familiares: ‘La estrella azul’, de Javier Macipe.

En las Esquinas llega este viernes el turno de Maldita Nerea (21.00), que lidera Jorge Ruiz; la banda trae en la maleta su séptimo disco de estudio, ‘Manual para seres maravillosos’. También este viernes, Sara Lee Guthrie (21.30) ha llenado el aforo del Corazón Verde con su música tallada para el ídem (el ídem es por el corazón, no por lo verde) y una hermosa luna menguante como aliada junto al Canal Imperial.

Desde la gran urbe y hasta el ‘urban’

El grupo canadiense Sam Roberts Band, habitual en el circuito de clubs neoyorquino, actúa igualmente este viernes en el Rock & Blues (21.00). En la López, al mismo tiempo, se presenta un fenómeno de la música urbana nacional, Al Safir, que repite el sábado en el mismo espacio (21.00) y ha llenado las dos noches; estuvo como invitado de Natos y Waor en el Príncipe Felipe hace mes y medio.

En Las Armas, el turno de este viernes es para Colectivo Panamera (21.00), la banda del zaragozano Nacho Taboada que ha hecho de los matraces y las cocteleras su razón de ser: ahí cabe desde la cumbia al calypso, la rumba, un clavo de olor, un golpe de angostura y un chorrito de lima: el miniparaguas de adorno es opcional. Por su parte, Sweet Lorraine (Lorena García y Julio Calvo, mano a mano) estarán desde las 20.00 en La Campana Underground.

Arbolé, por su parte, se pone flamenco (20.30) con la presentación de Ingueta, miembro de la dinastía cantaora de 'Los Rubios', originaria de La Línea de la Concepción. Un digno continuador de la tradición de su abuelo Antonio, su padre Miguel 'El Rubio' y su tío abuelo Joaquín 'El Canastero',

Sábado saleroso

El Arrebato tiene miedo a volar, pero sabe elevar el espíritu de su audiencia y hasta levitar un poquillo a fuerza de contentura: este sábado se presenta en las Esquinas con su nuevo trabajo, ‘Una tarde cualquiera) (21.00). En el Rock & Blues tienen doble tanda: Vericad y Scorcia al vermú (12.30) y los donostiarras Noa & The Hell Drinkers (ganadores del European Blues Challenge) por la noche, a las 21.00.

Las Armas propone para su noche sabatina el sonido contundente de Rat-Zinger (21.00); mientras, La Casa del Loco alberga a Hombres B, tributo barcelonés a los Hombres G (21.00). En El Veintiuno oscense, por su parte, la noche pertenece a la plataforma Haciendo el Indie, que propone un doble cartel de altura con Morning Drivers y Perdita Durango.

Domingo de luminarias locales

Las Esquinas abre su sala principal este domingo 28 (18.30) a dos proyectos consolidados de la tierra: el dúo Aurora Boreal (Noe Romero y May B), que tras más de una década en los escenarios presenta su epé debut con canciones originales, y la banda Luna de Marte, más bisoña en el recorrido pero también de estreno, con su primera producción: ‘Transparente’.

En el Rock & Blues hay velada del ciclo Jazz & Más con el excelso trío de Miguel Viejo (20.00) y en la Creedence, a la misma hora, la banda belga Hugs on the Sky demostrará que la juventud no está reñida con la madurez musical, con los hermanos Boris y Sigi Willems y el baterista Seppe Camps en liza.