Sabrina cierra el cartel de la gran noche de los 80 de las próximas Fiestas del Pilar

El próximo 5 de octubre, en el arranque de las Fiestas del Pilar, el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza acogerá una gran fiesta basada en artistas muy populares de los años 80, cargado de figuras muy famosas tanto en el ámbito nacional como en el internacional. La celebración se llama 'Generación Tocata: Pilar 80's'.

Tras haber anunciado en las últimas semanas la participación de C.C. Catch, Samantha Fox, Ryan Paris, Iván, Baccara o Azul y Negro, este viernes 26 de abril se ha puesto la guinda definitiva al pastel. Se trata, nada más y nada menos, que de la italiana Sabrina Salerno.

Un nombre que en España va indefectiblemente conectado con la Nochevieja de 1987 en Televisión Española. Aquella velada la genovesa interpretó su 'hit' mundial 'Boys (Summertime Love)', más conocida como Boys, boys, boys, cuando en plena actuación uno de sus pechos se salió del corpiño blanco que llevaba bajo una chaqueta negra. Aquello creó una gran polémica en aquella España y el nombre de Sabrina quedó incrustado a perpetuidad en la memoria colectiva.

Desde entonces, Sabrina ha continuado con su carrera musical y televisiva. Sin ir más lejos, en junio de 2023 participó en la tercera edición de 'Mask Singer', en Antena 3.

El resto del cartel

La italiana se une a un plantel en el que se halla la londinense Samantha Fox, cantante, actriz y modelo, que devoró su mejor momento en la música en el segundo lustro de los 80 con temas como 'Nothing's gonna stop me now', 'I only wanna be with you' o 'Touch me (I want your body)'.

El italiano Ryan Paris encarna en su máxima expresión el concepto de 'one hit wonder'. Una sola canción, 'Dolce vita', le sirvió para pasar a la posteridad y para seguir generando 'royalties' año tras año. Aunque no ha parado de lanzar discos, ese himno permanece incrustado a perpetuidad en la memoria colectiva.

La alemana de ascendencia holandesa C.C. Catch, quien triunfó con canciones como 'Soul survivor', 'Heaven and hell', 'Cause you are young' o 'Catch the catch', tampoco faltará a la cita.

En cuanto al capítulo nacional, el madrileño Iván se subió a la cresta de la ola musical con otro clásico imperecedero, 'Fotonovela'. Gonzalo tuvo su momento de gloria con 'Quién piensa en ti'. Y el grupo Azul y Negro supo mezclar el pop con la electrónica y dio como resultado 'hits' como 'Me estoy volviendo loco'.

El dúo Baccara, con su inmortal 'Yes, sir I can boogie', y Vicky Larraz, que fue la voz de Olé Olé hasta que fue sustituida por Marta Sánchez, completan una alineación a la que todavía faltan más nombres. También estarán La Guardia, Javier Andreu de La Frontera y Javier Ojeada de Danza Invisible. Como maestro de ceremonias ejercerá el periodista José Antonio Abellán.

Las entradas para el 'show' ya se pueden adquirir a través de la web www.entradasatualcance.com con un rango de precios que comienza en 55 euros. También se puede acudir a la web www.generaciontocata.com.