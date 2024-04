Dos clásicos de los 80 se incorporan a la noche Generación Tocata en las Fiestas del Pilar

El pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza acogerá el próximo 5 de octubre una velada consagrada a la música de los años 80. Una gran fiesta que contará con un cartel cargado de figuras internacionales y nacionales de aquella década como C.C. Catch, Samantha Fox, Ryan Paris, Iván, Baccara o Azul y Negro. La celebración se llama 'Generación Tocata: Pilar 80's'.

La organización ha anunciado este lunes 15 de abril otros dos nombres que enriquecen la propuesta. Se trata de La Guardia y de Javier Andreu de La Frontera. La formación granadina editó varios discos y conquistó la eternidad con su 'hit' 'Cuando brille el sol'. Por su parte, la formación madrileña hizo lo propio con el himno 'El límite'.

Ambos se unen a un plantel en el que se halla la londinense Samantha Fox, cantante, actriz y modelo, que devoró su mejor momento en la música en el segundo lustro de los 80 con temas como 'Nothing's gonna stop me now', 'I only wanna be with you' o 'Touch me (I want your body)'.

El italiano Ryan Paris encarna en su máxima expresión el concepto de 'one hit wonder'. Una sola canción, 'Dolce vita', le sirvió para pasar a la posteridad y para seguir generando 'royalties' año tras año. Aunque no ha parado de lanzar discos, ese himno permanece incrustado a perpetuidad en la memoria colectiva.

En cuanto al capítulo nacional, el madrileño Iván se subió a la cresta de la ola musical con otro clásico imperecedero, 'Fotonovela'. Gonzalo tuvo su momento de gloria con 'Quién piensa en ti'. Y el grupo Azul y Negro supo mezclar el pop con la electrónica y dio como resultado 'hits' como 'Me estoy volviendo loco'.

El dúo Baccara, con su inmortal 'Yes, sir I can boogie', y Vicky Larraz, que fue la voz de Olé Olé hasta que fue sustituida por Marta Sánchez, completan una alineación a la que todavía faltan más nombres. Como maestro de ceremonias ejercerá el periodista José Antonio Abellán.

Las entradas para el 'show' ya se pueden adquirir a través de la web www.entradasatualcance.com con un rango de precios que comienza en 55 euros. También se puede acudir a la web www.generaciontocata.com.