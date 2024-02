Samantha Fox coronará una gran fiesta de los 80 en las Fiestas del Pilar de Zaragoza

La programación musical en el pabellón Príncipe Felipe en las próximas Fiestas del Pilar va añadiendo nombres. A las ya anunciadas actuaciones de Ara Malikian (6 de octubre) y de Estopa (11 de octubre) se suma ahora la celebración 'Generación Tocata: Pilar 80's'.

Esta velada tendrá lugar el 5 de octubre y, como indica su nombre, reunirá a un variado y heterogéneo grupo de artistas que tuvieron éxitos en la década de los 80. Se trata de un cartel internacional con nombres como C. C. Catch, Samantha Fox y Ryan Paris. En el ámbito nacional estarán Iván, Azul y Negro y Gonzalo. En próximas fechas se añadirán más cantantes y bandas al menú. La presentación correrá a cargo del periodista José Antonio Abellán.

La diversión está asegurada con una propuesta muy adecuada para esos días tan festivos en la capital aragonesa. Todos los artistas contratados tuvieron fama y 'hits' extremadamente populares. Como la alemana de ascendencia holandesa C.C. Catch, quien triunfó con canciones como 'Soul survivor', 'Heaven and hell', 'Cause you are young' o 'Catch the catch'.

La londinense Samantha Fox, cantante, actriz y modelo, devoró su mejor momento en la música en el segundo lustro de los 80 con temas como 'Nothing's gonna stop me now', 'I only wanna be with you' o 'Touch me (I want your body)'.

El italiano Ryan Paris encarna en su máxima expresión el concepto de 'one hit wonder'. Una sola canción, 'Dolce vita', le sirvió para pasar a la posteridad y para seguir generando 'royalties' año tras año. Aunque no ha parado de lanzar discos, ese himno permanece incrustado a perpetuidad en la memoria colectiva.

El madrileño Iván se subió a la cresta de la ola musical con otro clásico imperecedero, 'Fotonovela'. Gonzalo tuvo su momento de gloria con 'Quién piensa en ti'. Y el grupo Azul y Negro supo mezclar el pop con la electrónica y dio como resultado 'hits' como 'Me estoy volviendo loco'.

Las entradas para el 'show' ya se pueden adquirir a través de la web www.entradasatualcance.com con un rango de precios que comienza en 55 euros. También se puede acudir a la web www.generaciontocata.com.