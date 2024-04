Locura por el concierto de Anuel AA en Zaragoza: "No quiero quedarme sin entrada"

El concierto que Anuel AA ofrecerá el próximo 23 de junio en el Espacio Expo de Zaragoza ha generado una expectación desmesurada. A pesar de que esta tarde se pondrán a la venta las entradas a través de Internet, cientos de jóvenes se agolpan desde primera hora de la mañana de este jueves 25 de abril en el centro comercial El Caracol de la capital aragonesa para adquirir físicamente su boleto.

Desde las 7.00 ya había fans del reguetonero puertorriqueño haciendo fila para asegurarse su entrada. Cabe recordar que la venta no se abrirá hasta esta tarde.

"Me he enterado de que viene Anuel AA a Zaragoza. Es uno de mis cantantes favoritos y llevo aquí desde las 9.15. Ojalá abra pronto y me voy con mi entrada", explica Mateo Passarello. "Estoy desde las 7.00 porque no quiero perderme a Anuel. Es uno de mis artistas preferidos. Me encanta su música y lo que transmite", indica Allison.

"Llevo muchas horas esperando porque tengo muchas ganas de ver a Anuel. Adoro sus canciones, especialmente 'El secreto', y su forma de vestir", informa Álex Mainar.

"Yo llevo desde las 9.20. Soy superfan de Anuel. Me encanta el Anuel viejo, el de antes de salir de la cárcel", asevera Iciar Belarfar.

Basta con atender a los fríos datos para calibrar la fama del cantante caribeño. En la plataforma Spotify cuenta con 33,7 millones de oyentes mensuales y canciones como ‘China’ acumulan 1.164 millones de reproducciones. En Youtube totaliza 26,4 millones de suscriptores y vídeos como ‘Hasta que Dios diga’, en el que cuenta con la colaboración de su compatriota Bad Bunny, se disparan hasta los 410 millones de visualizaciones.

Así luce El Caracol por las entradas de Anuel. R. Nuez

En internet, las entradas saldrán a la venta este jueves 25 de abril, a partir de las 19.00, con un precio promocional, en la plataforma www.entradasatualcance.com y en la web www.reggaetonbeachfestival.com.

Cabe recordar que en la primera y hasta ahora última actuación de Anuel AA en Zaragoza, en el marco de las Fiestas del Pilar de 2019, ya se formaron interminables filas en el centro comercial El Caracol para adquirir las entradas para su espectáculo. En este tiempo que ha transcurrido su fama, alimentada tanto por la música como por las polémicas, no ha hecho más que expandirse.