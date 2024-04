Naiara enloquece a los fans con 'Enlokiá' en las plataformas

Naiara sigue pisando muy fuerte tras ganar el pasado febrero la duodécima edición de 'Operación Triunfo'. La cantante zaragozana está triunfando con su primera canción, 'Enlokiá', que en apenas cinco días, acumula miles de reproducciones y de visualizaciones en las diferentes plataformas.

El arranque de la intérprete aragonesa está siendo muy potente. En Youtube, el tema supera ya las 450.000 visualizaciones. Están acompañadas de decenas de comentarios y no solo de España. Por ejemplo, Melissa Suazo, una fan de México, proclama: "Aquí vengo de nuevo porque tengo en la cabeza 'Enlokia', Naiara, y ven a México, que te amamos". Otra seguidora, María del Carmen Batalla, asevera: "Acelera Kaba que vamo' a romperrrla me da un subidón porque es verdad que la va a romper". Otros muchos indican que será "el temazo del verano". Y ante las críticas que han surgido de posible inspiración en Rosalía, Luz Gutiérrez dice: "Sí me gustó, es muy pegajosa la canción, y ella no está fingiendo ni imitando a nadie, quienes la vimos en OT y en sus entrevistas después sabemos que ella es así, es su esencia. Es loquísima".

La tendencia también se produce en Spotify, donde 'Enlokiá' acumula 364.000 reproducciones y subiendo.

El videoclip fue rodado en un parking en altura en Torrejón de Ardoz (Madrid) y fue dirigido por Santi Medina y John Araque. Las imágenes van en sintonía con el espíritu de la canción. Con una letra pegadiza y repetitiva, con la que reivindica su estilo 'chonija' (choni y pija), fusiona el reguetón con la música electrónica y se postula como candidata a canción del verano.

"Métele, písale, Nai", comienza a cantar. "Tengo mucho pa' gastar, mucho fuego y gasolina", continúa la zaragozana, como gran aficionada a los coches que es y haciendo gala de la célebre frase que popularizó en el concurso: "Acelera, maña".

"Nadie me pilla, sin diamantes, los aros me brillan", continúa la canción, para la que ha contado con uno de los productores españoles que más está dando que hablar: Kabasaki, que aparece nombrado al final del tema. "Acelera, Kaba, que vamos a romperla", dice Naiara.