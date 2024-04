La DGA creará un museo dedicado a Goya en la plaza del Pilar de Zaragoza

La DGA anunció este martes que creará un espacio museístico dedicado a Goya en los antiguos juzgados de la plaza del Pilar y que abrirá un espacio inmersivo sobre su obra mural en la iglesia de San Juan de los Panetes. Lo hizo el director general de Cultura, Pedro Olloqui, al presentar el plan director para la conmemoración del bicentenario de la muerte de Goya en 2008.

Estos son los dos proyectos más importantes de la conmemoración, y tienen fecha de estreno distinta. Sobre el espacio museístico, Olloqui aseguró que se ubicará en la parte de los antiguos juzgados que aún no se ha restaurado, que tendrá unos 3.000 metros cuadrados de superficie y que costará entre 6 y 8 millones de euros. Las cinco plantas del edificio actual no estarán totalmente dedicadas a Goya, sus maestros y sus seguidores, sino que en ellas habrá también dos grandes salas de exposiciones temporales. Una de las deficiencias culturales que se le afeaban hasta ahora al Gobierno de Aragón era precisamente el no contar con una sala con la superficie suficiente para poder organizar en ella muestras de calado. El proyecto requiere de la adecuación arquitectónica de los espacios (hoy con el Departamento de Bienestar Social y Familia allí instalado), por lo que no se prevé inaugurarlo a corto plazo.

Distinto es el caso de San Juan de los Panetes, que podría iniciar su andadura como espacio inmersivo en la obra mural de Goya en el último trimestre de este mismo año. "Va a ser el primer edificio histórico de todo mundo que se reconvierte en espacio inmersivo en el que las últimas tecnologías sumergirán al visitante en la vida y la obra de un artista emblemático", subrayó Olloqui. En el caso de la iglesia, en buen estado, las obras de adecuación serán mínimas, aunque habrá que reducir su luz interior para facilitar las proyecciones.

Jorge Azcón, presidente de Aragón, y Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, presentaron este martes en la iglesia de San Juan de los Panetes el plan director del bicentenario, en cuya comisión organizadora se quiere que participen también instituciones nacionales, como el Museo del Prado, el Ministerio de Cultura o la Academia de San Fernando.

El plan director, del que no se ha facilitado copia, recoge más de 30 acciones que supondrán "la mayor movilización de recursos económicos realizada hasta ahora en la comunidad autónoma al servicio de un proyecto cultural", según aseguró Olloqui, que cifró la inversión autonómica en unos 12 millones de euros.

Jorga Azcona y Natalia Chueca, tras firmar el acuerdo para crear la comisión autonómica del bicentenario de la muerte de Goya. José Miguel Marco

Dentro de esas 30 acciones previstas se encuentran iniciativas como el cambio de denominación a la estación intermodal; la petición de la declaración de Patrimonio Mundial de la Humanidad para la basílica del Pilar y la Ofrenda de Flores; la organización de una gala de los Premios Goya o la petición de que Zaragoza sea declarada algún año como capital europea de la cultura.

Durante el acto de presentación del plan director, Azcón y Chueca han firmado un acuerdo de colaboración para crear la comisión autonómica del bicentenario de Goya 2028, primer paso marcado en el plan director. Según reveló Olloqui, a la comisión autonómica se irán sumando el resto de instituciones aragonesas, como Cortes de Aragón, Diputación de Zaragoza, Universidad de Zaragoza, Ayuntamiento de Fuendetodos, Arzobispado de Zaragoza, Fundación Ibercaja, Fundación CAI o Academia de San Luis. Este mismo martes, además, se ha enviado una carta al Gobierno de España para solicitar su adhesión a este proyecto y lograr que la comisión autonómica se transforme en comisión nacional, con una presidencia de honor que correspondería a los Reyes. Se tiene pensado solicitar, también, que el segundo centenario de la muerte de Goya sea declarado acontecimiento de excepcional interés público.

"Llevamos años oyendo hablar del necesario reconocimiento que su tierra debe rendir a Goya, y hoy se empiea a saldar la deuda que Aragón tiene con el pintor -ha destacado Jorge Azcón-. Le vamos a dar el lugar que merece, el lugar físico y el lugar en el imaginario colectivo. Vamos a conseguir que Aragón se posicione en el mundo a través de la obra de Goya. Nada en el pintor se entiende sin el 'ser' aragonés. Colocarle en el lugar que le corresponde es situar a Aragón en el lugar que le corresponde en España y en el mundo".

Y en una línea muy parecida se expresó Natalia Chueca: "Zaragoza no se entiende sin Goya ni Goya sin Zaragoza -aseguró la alcaldesa, que destacó la celebración de las próximas Fiestas Goyescas-. La palabra es cooperación. DGA y Ayuntamiento somos firmes defensores de la colaboración pública y privada, porque los resultados se multiplican y se impulsa el acceso a la cultura". Chueca anunció una iniciativa plenamente municipal, la creación de una red de ciudades goyescas que colaboren entre ellas en lo cultural y lo turístico. En ella estarán Zaragoza, Roma, Madrid y Burdeos.

Y Olloqui alternó el anuncio de distintas iniciativas, como la mejora de las instalaciones y el centro de visitantes para la cartuja de Aula Dei, con frases en las que quiso resumir el espíritu que anima al bicentenario. "Teníamos que hacer algo distinto, algo más allá de subrayar lo buen pintor que era -apuntaba-. Debíamos poner el acento en que Goya fue lo que fue porque era aragonés. Y ser aragonés es ser radicalmente moderno. La plaza del Pilar será el centro neurálgico del bicentenario".