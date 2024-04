La familia Zuloaga pide al Gobierno de Aragón que intervenga en la casa natal de Goya

Ignacio Suárez-Zuloaga, presidente de la Fundación Zuloaga, ha pedido al Gobierno de Aragón que intervenga en la casa natal de Goya en Fuendetodos, que compró su bisabuelo en 1915, ante lo que considera un atentado contra el patrimonio histórico. La casa natal de Goya fue declarada Monumento Nacional en 1982 y Bien de Interés Cultural en 2003.

La raíz del problema está en que el Consorcio Goya Fuendetodos ha cambiado algunos enseres en el interior del edificio. "El mobiliario estaba en mal estado –relata Ignacio Suárez-Zuloaga–, y lo que han hecho ha sido retirarlo, llevarlo a una lonja y comprar muebles en casas de subastas de Bilbao y Zaragoza. El problema es que se ha ignorado el código deontológico del ICOM (Consejo Internacional de Museos); la Ley de Patrimonio española, que establece que la declaración de un Bien de Interés Cultural de un edificio incluye también lo que se guarda en su interior; y la Ley de Patrimonio aragonesa".

El descendiente de Zuloaga planteó primero su reclamación a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, que fue desde donde se impulsó en 1982 la declaración de Monumento Nacional para el edificio. Pero, como las competencias de patrimonio histórico están transferidas, esta derivó el tema al Gobierno de Aragón. Fuentes de la DGA han confirmado que son conocedoras del problema y que este se abordará en una futura reunión de la Comisión Provincial de Patrimonio.

Se ignora el recorrido que pueda tener la reclamación, pero los especialistas de la comisión tendrán que dirimir si los muebles estaban incluidos o no en la declaración de BIC. Para Ignacio Suárez-Zuloaga, sin duda: "la casa natal y sus pertenecidos".

En la declaración de Monumento Nacional no se hace ninguna referencia a ellos; pero en la de BIC, en cambio, se dice que "interiormente, la casa está ambientada con muebles y enseres propios de la época, además de algunos paneles explicativos, un busto del pintor realizado por Mariano Benlliure y dos pequeños lienzos atribuidos a la etapa joven de Goya".

En el trasfondo de esta situación puede latir también un desencuentro antiguo. Y es que la familia Zuloaga no se siente bien tratada por el Consorcio Goya Fuendetodos, entidad adscrita a la Diputación de Zaragoza. "En 2021, cuando se celebró el acto central del 275º aniversario de Goya y los Reyes visitaron Fuendetodos, no nos dejaron entrar en la casa –señala Ignacio Suárez-Zuloaga–. No queremos montar líos y tenemos una relación magnífica con el Ayuntamiento y la gente de Fuendetodos, pero lo que se ha hecho con los muebles es una cosa ilegal y absurda. Además, cuando los comisarios de la exposicion ‘Zuloaga, Goya y Aragon: la fuerza del carácter’ preguntaron a la DPZ por dichos muebles, se les contestó que, como no figuraban en el inventario de la DPZ, no saben dónde están".

Imagen de archivo del interior de la casa natal de Goya en Fuendetodos. Javier Pardos

El presidente de la Fundación Zuloaga achaca el deterioro de los muebles a una plaga de carcoma que ha afectado ("y afecta aún", subraya) a todo el edificio, no solo a los muebles.

La Diputación de Zaragoza niega que el cambio haya tenido que ver con la plaga. "El mobiliario fue retirado con motivo de la visita de los Reyes en el 275º aniversario del nacimiento del pintor y ya no volvió a colocarse porque no es de época de Goya", señalaban ayer fuentes de la institución provincial. Y añadían: "Se ha iniciado el estudio, todavía en proceso, de una nueva expografía en el espacio de la casa natal de Goya, que ha comenzado por las alcobas para adecuarlas a criterios de autenticidad histórica". En la reciente celebración del 277º aniversario del nacimiento del pintor aragonés, presidida por el embajador de Francia en España, Jean-Michel Casa, la protagonista de los actos fue la sala de exposiciones y no el edificio donde vino al mundo el pintor. En la sala se inauguró una muestra sobre los artistas que han pasado por la Casa de Velázquez.

La DPZ también apuntó ayer la que será su línea de defensa ante la reclamación de los Zuloaga. "La casa natal de Goya –subrayaba la institución– está declarada Bien de Interés Cultural, pero no así el mobiliario y enseres que pueda contener, que son propiedad del Ayuntamiento de Fuendetodos. Por tanto, no hay ningún obstáculo para sustituir los muebles y los enseres que no eran de la época de Goya en aras de ofrecer al visitante una total autenticidad histórica".

Un edificio con errata incluida

La placa que luce la casa natal de Goya da como día de nacimiento del pintor el 31 de marzo, que es en realidad la fecha de su bautizo. Pero la placa se ha respetado por su carácter histórico. Esta es solo una de las curiosidades del edificio, que no se ha despojado aún de algunas incógnitas. El historiador del arte Guillermo Juberías, que lo ha estudiado, señala que se ignora qué había en su interior cuando lo adquirió Zuloaga. "Sabemos que el pintor vasco aportó la mayor parte del dinero -añade- pero el pago de la casa se completó tras una campaña de ‘crowfunding’ en la que participaron mecenas aragoneses, españoles e incluso extranjeros. Zuloaga compró luego mobiliario para poder hacer un museo". La identificación de la casa donde nació Goya, además, se hizo basándose "en la tradición oral". Se supone que la casa se escrituró a nombre del pintor vasco.

Toda la operación cabe enmarcarla en el contexto histórico. "En las primeras dos décadas del siglo XX –añade Juberías– hubo interés por recuperar las casas natales de personajes ilustres. El marqués de la Vega-Inclán adquirió la del Greco en Toledo y la de Cervantes en Valladolid".

Zuloaga contrató a los mejores fotógrafos para crear en el inmueble de Fuendetodos un pequeño museo de reproducciónes fotográficas. Se sabe que el inmueble fue vandalizado durante la guerra civil y que a su conclusión Zuloaga, ya mayor, recompuso con lo que pudo el interior.

El historiador del arte Guillermo Juberías prepara un artículo que resolverá algunas de esas dudas.