Así es la letra de 'ZGZ', compuesta por Amaral para 'Menudas piezas': puro amor a Zaragoza

En el primer segundo de este viernes 12 de abril, gracias a la precisión de las programaciones en los lanzamientos de plataformas y redes sociales, el tema ‘ZGZ’ de Amaral pasó a estar disponible mundialmente, para deleite de sus fans y complacencia de la población zaragozana, tanto en la tierra como en la diáspora. Es una canción que nace como himno y que da lustre a la película ‘Menudas piezas’, también de estreno este viernes 12 de abril: un filme de director y guionista de zaragozano, protagonizada por zaragozana, ambientada en Zaragoza: tanta zeta y no empacha, qué maravilla.

Tres minutos y dos segundos de canción, que empieza con teclado y “uuuhs” de Eva. El punto épico y positivista asoma enseguida con la percusión, antes de que el primer verso actúe de heraldo en lo que va a ser el tono de la canción.

Letra de 'ZGZ'

Vamos con la letra. Por partes. “Los puentes del río/mi casa y tu barrio/las torres que se alzan/y las que tiraron/en los soportales/te estaba esperando/y ahora en mis sueños/te sigo escuchando”. Ocho versos preñados de nostalgia emigrante, del retornado que sonríe cuando regresa y no tiene miedo de zambullirse en los recuerdos de tiempos sin mácula ni arrugas en la memoria.

Explosión en el estribillo

Tras empezar con una alusión a los puentes, el puente de la canción marca el intervalo álgido de ternura: la voz de Eva Amaral y el arreglo en este punto engancha con otra extraordinaria cantante española, Mercedes Ferrer, y su tema ‘Vivimos siempre juntos’: “Me había jurado/no echarla de menos/estaba intentando/huir del pasado”. De pronto, en el segundo 53, el estribillo más corto y sentido: “Zaaaragoza, siempre en mi memoria, Zaaaaragoza”.

Las siguientes estrofas son un paseo metafórico y emotivo por la ciudad. “Amores y odios/quien sale ganando/con miles de adioses/que no he superado/Ofrenda de Flores/subida en tus brazos/somos inmortales/aunque nos vayamos”. Zaragoza la inmortal y su fuga de talentos, la ciudad que tantos artistas abandonaron (ellos mismos son un ejemplo) porque no era el sitio idóneo para despuntar en sus carreras.

Sigue otro puente. “Princesa guerrera/aunque hayas cambiado/te sigo queriendo/después de los años”. Zaragozano o zaragozana que lee estas líneas: si en este punto se le están arrasando los ojos de lágrimas, cero vergüenza. Está más que permitido, incluso recomendado. De nuevo, el estribillo que van a corear miles de gargantas en los próximos meses… ¿quizá en las Fiestas del Pilar, en un concierto multitudinario? Ilusionarse es gratis casi siempre. “Somos inmortales, aunque nos vayamos. Zaragoza, siempre en mi memoria, las calles de Zaragoza”.

Amaral, una vez más, da en la diana desde las emociones, la palabra y el pentagrama. Estos días rematan su disco, de salida inminente aunque sin fecha fijada; actualmente preparan una grabación de cuerdas en Budapest, por cierto. La cuenta atrás sigue activa.