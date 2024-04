Samantha Hudson anima con una canción la nueva película del zaragozano Nacho G. Velilla

El próximo viernes 12 de abril se estrenará en los cines de toda España 'Menudas piezas', la nueva película del realizador zaragozano Nacho G. Velilla. Una comedia basada en la historia real de unos jóvenes ajedrecistas del colegio Marcos Frechín de Las Fuentes (Zaragoza) que cuenta con una banda sonora muy interesante.

Como es habitual en los filmes de Velilla, el músico oscense Juanjo Javierre se ha encargado de seleccionar las canciones que suenan en el largometraje. Una de las más destacadas se titula 'Zaragoza' y lleva la firma y la voz de Amaral.

Tanto Velilla como Javierre, siempre atentos a las nuevas tendencias, han abierto la puerta a varios artistas de nueva hornada. Una de ellas es Samantha Hudson, que aporta un tema compuesto exclusivamente para el filme. Se trata de 'Rubia platino'. Tal y como informa su sello, Subterfuge, en esta canción Hudson se aleja de la línea musical de sus últimos trabajos y ha buscado reconectar con sus orígenes con un pop-house divertido que sobre todo, está confeccionado para acompañar a una de las escenas más importantes de la película.

"También tiene un puntito RuPaul perfecto para un 'pasareleo' para reivindicar la autonomía desde lo bimbo, abrazar lo hiperfemenino como vehículo para expresar una identidad reprimida", explica. El universo sonoro en el que se ha inspirado abarca desde 'Born this way' de Lady Gaga a 'Express yourself' de Madonna.

Otras contribuyentes a la banda sonora de 'Menudas piezas' son Afro Juice 195, Luna Ki o Ginebras. Esta última banda, que actuará en septiembre en Zaragoza en el Vive Latino, ha acometido una preciosa versión de ‘Hoy puede ser un gran día’ de Joan Manuel Serrat.