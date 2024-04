Naiara, emocionada: "Voy a cantar con Isabel Pantoja"

La zaragozana Naiara, ganadora de OT 23, reveló a última hora de este jueves 4 de abril en sus redes sociales una noticia que le llena de felicidad. En la Academia del famoso ‘talent show’, de la que salió vencedora el pasado 19 de febrero, expresó varios deseos para su futuro inmediato, y uno de ellos se acaba de hacer realidad a lo grande, superando sus propias expectativas.

La cantante de la Orquesta Nueva Alaska es una intérprete versátil, que ha demostrado saber adaptarse a todos los estilos durante casi una década de vida profesional como vocalista. Sin embargo, tiene sus preferencias, y una de ellas era conocer a Isabel Pantoja, cenarse un buen cocido con ella y compartir con la andaluza una larga conversación. Si tal cosa no ha pasado ya, va a pasar, porque la tonadillera ha invitado a Naiara a cantar en el concierto que va a ofrecer en el Wizink Center de Madrid el sábado 13 de abril.

El concierto, integrado en la gira del ‘50 aniversario’ de Isabel Pantoja, está muy cerca de colgar el cartelito virtual de ‘no hay entradas’. Quedan unas pocas, a un precio entre 80 y 90 euros.

Emoción genuina

Naiara no es precisamente una persona que oculte sus sentimientos. La naturalidad y espontaneidad de sus intervenciones, tanto en la Academia como en los diferentes programas televisivos a los que ha acudido en los dos últimos meses, es uno de los rasgos de su carácter que más conquistan al público. Este anuncio no ha sido una excepción.

El mensaje es corto y directo. “Hola babys, ¿qué tal? Bueno, yo no puedo estar más feliz, más contenta y más todo, porque os tengo que dar un notición: el 13 de abril en el Wizink voy a estar actuando con la reina de las reinas, ¡voy a cantar con Isabel Pantoja! Así que aquí estamos, ensayando con la banda. ¡Uaaaa! Es que no me lo creo, chavales. ¡Se viene, loco, se viene!”, decía Naiara en mitad del ensayo, con la música escuchándose al fondo.

Además de esta presentación, Naiara tiene a sus millones de seguidores en vilo con el primer tema propio que está preparando estas semanas. Su compañero de OT y provincia natal, Juanjo Bona, ya tiene el suyo, al igual que otros compañeros de promoción, pero cada exconcursante tiene su propio calendario, además del reto común en forma de gira que pasará por Zaragoza este 21 de junio (espacio Expo). Naiara se lo está tomando con más calma, pero a buen seguro no tardará en enseñar al mundo ese seguro éxito de masas en forma de canción.