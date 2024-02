Naiara y Juanjo, de OT, serán pregoneros en las Fiestas del Pilar 2024

Naiara y Juanjo serán los pregoneros de las Fiestas del Pilar 2024, según ha anunciado este miércoles la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que ha recibido a la ganadora de la última edición de Operación Triunfo y al cuarto clasificado, ambos aragoneses.

"Sois los mejores embajadores de Zaragoza, Aragón y la jota", ha asegurado la alcaldesa. "Seguro que hacéis el mejor pregón de la historia".

"Os espero en octubre, ya podéis marcar la fecha en el calendario", les ha dicho Natalia Chueca. Naiara ha recibido emocionada la noticia: "Estoy muy orgullosa de ser maña, el año pasado desde abajo pensaba que ojalá pudiera estar ahí arriba un día".

También Juanjo se ha mostrado encantado con el anuncio de la alcaldesa de Zaragoza: "Guau! Estoy hiperfeliz, recibir esta noticia es un sueño hecho realidad. Lo primero que canté fue una jota. Agradezco a Natalia todo esto, aún no me lo creo".

"Habrá jota en el pregón", han asegurado ambos.

Una bienvenida llena de cariño

En el encuentro con la alcaldesa de Zaragoza, Naiara y Juanjo han estado muy bien acompañados, empezando por sus respectivas madres, Ana y Nieves, que no cabían en sí de gozo. "Estamos muy contentas, es un orgullo muy grande verlos aquí y escuchar las cosas tan bonitas que dicen de ellos", decía Ana, madre de la vencedora del 'talent show. Nieves, madre del magallonero Juanjo, se emocionaba al escuchar a su hijo y Naiara cantando 'La pulida magallonera' en la Academia, música que sonaba por los altavoces antes del encuentro público entre la alcaldesa y los dos jóvenes artistas.

Nieves (izquierda), madre de Juanjo, y Ana, madre de Naiara, en la antesala del despacho de la alcaldesa de Zaragoza. H.A.

Chueca ha dicho que "como alcaldesa, me siento muy orgullosa de vosotros y quiero daros las gracias, en primer lugar,, por haber llevado el nombre de Zaragoza por España y el mundo. Nos habéis emocionado con vuestras actuaciones. Ha sido increíble: además, habéis resaltado valores muy importantes para la sociedad juvenil en estos momentos: por eso tenéis esa fuerte conexión con los jóvenes. Nos han encantado vuestras voces, pero aún más vuestro carisma: espontaneidad y madurez, a pesar de vuestra juventud".

El tono entusiasta de la alcaldesa hacía presagiar un gran anuncio, que no tardó en llegar. "Habéis hecho una promoción impagable de la jota, de nuestras tradiciones y de Zaragoza. Por eso quiero deciros que Zaragoza os quiere, está con vosotros; me pedisteis algo qu os hacía mucha ilusión, un sueño que me hicisteis llegar por varios medios, me llegaban mensajes y globos sonda, y creo que os lo habéis ganado. Tenéis que ser los próximos pregoneros de las Fiestas del Pilar", apuntaba, entre aplausos de la concurrencia.