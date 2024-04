Ramón Acín: "‘Profanación’ resume todas las voces en una voz coral: el sentir y ser de la Guarguera"

¿Por qué su novela ‘Profanación’ (Pregunta, 2024) tiene algo de ‘thriller’ y es como una especie de confesión de los personajes que viven en Sandiás? ¿Qué relación tenía con la novela negra? El martes 2 presenta el libro en la librería Ibor de Barbastro y el 10 en el Aula Magna del Paraninfo, de la Universidad de Zaragoza, con Ana Segura y Domingo J. Buesa.

Nunca he sido un lector apasionado por la novela negra. Sin embargo en ‘Profanación’, sin pretenderlo, laten ecos de ella. Esa sensación de ‘thriller’ se debe a la voz que narra la historia. Mi pretensión final era ofrecer la panorámica plural de un valle encerrado entre montañas y de quienes lo pueblan y lo hacen posible, confrontando épocas pasadas y el presente. Una panorámica edificada con el sentir de cada uno de los personajes, desde su interior y sin trabas. Algo que se ofrece gracias al narrador y protagonista Javier, quien, al contar su peripecia personal, aglutina también las distintas miradas del resto de personajes y quería que tuvieran el sabor de la confesión

¿Cuál es el punto de partida de esta novela: una suerte de elegía de la Guarguera, tal vez?

Más que una elegía, lo que buscaba era un certificación de la realidad sufrida por la Guarguera. Una realidad descorazonadora al contrastar el pasado, esplendoroso y ajetreado, con un presente en el que parece que boquean ya los últimos estertores. Contiene un intento de meditar acerca de un territorio que, pese a poseer un pasado con enjundia, muy vital y con una riqueza que ha posibilitado la vida en abundancia, hoy día tan sólo agoniza. Y, claro, al constatar ese proceso, la elegía asoma.

¿Qué imágenes e ideas tenía en la cabeza: un canto al paisaje, un diálogo con un mundo que fenece, el plantío de la memoria?

Diana total. Los tres son claves en el desarrollo de la historia. El paisaje marca. A ello en parte responden todos los personajes de la novela, sean nacidos en el valle o venidos de fuera. Una querencia que, por lo general, necesita de explicación y para ello nada como hurgar en la memoria acumulada que desde el pasado desemboca en el presente con un poso amargo por los cambios sufridos. Cambios dolorosos que en poco o incluso en nada se diferencian de otros paisajes y espacios que sufren el abandono y la desolación en la España interior.

El protagonista es Javier: parece la voz y los oídos del valle. Oye a todos, a partir de un pequeño pretexto, la aparición de un alijo de armas. ¿Cómo es, porque solo es durante un buen rato alguien que escucha?

Sí, Javier es la voz omnipresente, es el resol del resto de los personajes y del mundo que estos habitan, porque cuenta cuanto observa, ve, escucha e, incluso, paladea o sufre. A él, que no ha nacido en la Guarguera, las circunstancias le han llevado hasta el corazón del valle y ha caído rendido ante su belleza, su historia, su memoria y sus gentes, convirtiéndose así en un elemento más de ese existir. Javier puede hablar así porque forma parte del paisaje y del paisanaje, porque es fruto de un amor rendido, un amor que le posibilita para ejercer una mirada atenta y reflexiva a la vez que afectiva, trascendiendo tiempo y espacios. Su amor por la Guarguera es lo que la da fuerza para superar circunstancias adversas como la quiebra de su matrimonio.

¿Son las voces corales una sola voz, la de la Guarguera, la del río Guarga, la voz de la leyenda de las montañas también, la que emerge de la Guerra Civil?

La novela busca resumir todas la voces en una. Una voz coral que no es otra que el sentir y el ser de la Guarguera. Las voces, sumadas, acaban dibujando un voz panorámica, capaz de aglutinar todo, antes de que el territorio sea profanado. Porque, en realidad, es lo que va a suceder: el paraíso de la Guarguera va sufrir el ataque de los bárbaros tras el hallazgo de un alijo de armas.

Háblenos de los personajes. Hay de todo: sabios, arrogantes, derrotados en el amor, rencorosos, intrusos... ¿Cuál es su visión?

La Guarguera acoge de todo: desde quienes, sin pasar por la universidad, son duchos en el conocimiento del pasado porque atesoran memoria, hasta quienes rehuyen el contacto con los demás y buscan su felicidad en el aislamiento; desde quienes se acogen a la soledad al no poder soportar las tribulaciones de la vida urbana, hasta aquellos a quienes el azar les marca el camino… La vida es rica en facetas: es múltiple. Por otra parte, también he pretendido atrapar el espíritu de quienes poblaron la montaña y, de quienes, huyendo de la ciudad, se han asentado en ella.

Hay dos mujeres clave: Ofelia, que hace carrera en las varietés en Barcelona, y Sabina, deseada por el viejo Lorién, Petit o hasta por el vasco Ezquerra.

Tanto Ofelia que, en la novela, ‘existe’ y boga por el mundo de la memoria gracias al recuerdo de Petit, uno de los personajes, como Sabina que vive en la realidad y actúa como un personaje clave, sirven sobre todo para plasmar los movimientos de migración y de retorno, así como para hablar del pasado y para plasmar el presente, contraponiéndolos o no. Ofelia abandona la Guarguera y huye a la ciudad frente a Sabina, que se acoge y se refugia en la Guarguera. Pero, junto a este proceder, ambas encarnan a la mujer enérgica...

¿Qué quiere decir?

Sí. Encarnan a la mujer que busca y lucha por su destino, a la que es consciente de su potencial, bien usando como arma su belleza o la fuerza de la inteligencia.

¿Cómo se prolonga el dolor de la Guerra Civil?

La Guerra Civil partió Aragón en dos, pero no sólo afectó a los territorios, también partió a los vecinos, a las familias empujándolos hacia situaciones que además de dolor conllevaron la muerte. Un presencia del dolor y de la muerte que aletea y vive en la memoria a pesar del tiempo transcurrido. Por otra parte, la Guerra Civil es una más de las varias causas de la despoblación de la Guarguera.

¿Qué le ha supuesto escribir la novela, es como un exorcismo?

Siempre digo que escribir para mí es comprender lo que me rodea y comprenderme. Tengo una infancia rural y una vida urbana. Si compaginar ambas es exorcismo, bendito sea ese exorcismo porque me proporciona satisfacción en el presente y me ayuda a mantener el cimiento de la memoria. Somos lo vivido y lo vivido es lo que permite encarar mejor el futuro.

¿Cuánto hay de experimentación formal en ‘Profanación’?

En apariencia apenas se nota, pero sí que hay experimentación. Cada personaje ofrece una mirada sobre un mismo espacio y sobre como se desarrolla su vida en ese espacio. Miradas que acaban filtradas a través de la voz del narrador y protagonista Javier quien, por supuesto, puede quitar o añadir elementos a las miradas primigenias. Y miradas que, sumadas y filtradas y a pesar de su multiplicidad, tienden a una visión única del territorio y del actuar de los personajes en éste. Es decir, que pueden leerse por separado o en conjunto, en su diversidad o en su unificación.