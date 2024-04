Pepe Lirrojo, mago: "Ha sido una gozada volver al Magic Castle"

El mago zaragozano Pepe Lirrojo (cosecha del 78) vivió la pasada semana su segunda experiencia escénica en el Magic Castle de Los Ángeles, el club privado consagrado al ilusionismo que es algo así como la meca del gremio a nivel mundial. Su primera aparición en este prestigioso escenario múltiple data de 2019; desde el pasado lunes 25 de marzo y hasta el domingo 31, Lirrojo efectuó cuatro pases diarios en el ‘prime time’ de su escenario, la Close Up Gallery, consagrado a la magia de cerca.

Lirrojo actuaba cada día a las 22.00. 22.45, 23.30 y 0.30, con números rápidos de asombroso desarrollo que cautivaron a los asistentes desde el primer día del mago por Hollywood. Lirrojo es ingeniero informático de formación, y además del ilusionismo tiene un amplio bagaje en el teatro. En ese mismo escenario angelino le antecedían cada tarde la australiana (afincada en Los Ángeles) Simone Turkington, que da un toque sesentero a su increíble habilidad dentro de la cartomancia en dos pases diarios, y el malagueño Luis Olmedo, campeón del mundo de magia de cerca en Quebec 2022.

Un lugar de fantasía

Además de la Close Up Gallery, Magic Castle cuenta con otros espacios de diferentes aforos. El principal es el Palace of Mystery, y que esta semana ha sido feudo de Jason Bishop: el mago de New Jersey es toda una estrella nacional y cuenta entre sus admiradores con estrellas como Christian Bale, Gerard Butler o Jennifer Aniston.

Lirrojo, en el acceso principal del Magic Castle. L.O.

En el Parlour of Predistigitation, que dobla en capacidad a la Close Up Gallery, reinaron la pasada semana Ron Saylor (que también se especializa los fines de semana en la magia para público infantil) y Siegfried Tieber. El Peller Theatre, por su parte, tuvo a Patricia Magicia y Liz Del Sol, mientras que en el espacio del Library Bar estuvo Pop Haydn. Por último, en el Hat & Rare Pub (un espacio realmente singular) se presentaron estos días Mike Pisciotta y Bob Gebert.

Gran semana en Los Ángeles... y a San Francisco

Lirrojo está contentísimo con la experiencia. “En cada pase entraban de 25 a 28 personas, todo el aforo de la sala, y la respuesta ha sido muy buena, la verdad. El Magic Castle es un club privado y solamente se entra si estás asociado o te invita algún socio. Les gustaba el espectáculo, el personaje… ha sido una gozada volver al Magic Castle, este lugar es increíble”.

Este martes 2 de abril, Lirrojo y su colega Olmedo marchan al norte de California para dar una conferencia compartida en el Marrakech Magic Theater de San Francisco. Ambos son presentados como dos de los mejores magos españoles; Lirrojo, además de mostrar sus trucos, teorizará (con el correspondiente ejemplo práctico) sobre el Faro Shuffle, un tipo de mezcla de cartas de extrema precisión y nulo esfuerzo, cuyo dominio está reservado al alcance de los mejores profesionales.