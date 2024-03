Helmut Jacobs: "Goya es un pintor complejo, un genio, un fenómeno insondable"

Helmut Jacobs es catedrático del Instituto de Lenguas y Literaturas Romances de la Universidad alemana de Duisburgo-Essen. Miembro de la Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, ha estudiado todo tipo de temas vinculados a su área de trabajo. En 2011 publicó ‘El sueño de la razón. El Capricho 43 de Goya en el arte visual, la literatura y la música’ (Editorial Iberoamericana), y a partir de ahí se centró en la figura del genio de Fuendetodos, principalmente en una serie de sus grabados, la de los ‘Caprichos’. Posteriormente llegaron ‘Goya en la poesía’ (2016) o ‘Los comentarios manuscritos sobre los ‘Caprichos’ de Goya (tres volúmenes, publicados en 2019 y 2020 en colaboración con Nina Preyer). Ahora acaba de publicar, también junto a Nina Preyer y a través de la Institución Fernando el Católico, ‘Los ‘Caprichos’ de Goya en grabados coloreados del siglo XIX’.

Ha localizado cinco colecciones y algún grabado suelto. ¿Cuántas colecciones pudo haber?

Estoy muy seguro de que existen otros ejemplares o grabados sueltos en paradero desconocido. En varios documentos se mencionan ejemplares de este tipo que no se corresponden con los que hemos encontrado hasta ahora. También puedo relatar una experiencia interesante que tuve mientras buscaba los ‘Caprichos’ coloreados: el alemán de cuya colección hemos publicado dos grabados coloreados sueltos en nuestra edición, nos dijo que los adquirió a un marchante en 2019, aunque desconoce su procedencia. Estas estampas forman parte de un conjunto incompleto, ya que el coleccionista no compró todos los que se le ofrecieron. A pesar de habernos puesto en contacto con el marchante, no hemos obtenido la información solicitada, por lo que en este volumen solamente se han podido publicar los dos grabados coloreados de la colección particular de Heidelberg.