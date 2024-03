“Leer poesía aumenta la esperanza de vida. Celebrarla es velar por la salud del alma del mundo”

En su Conferencia General de 1999 en París, la UNESCO adoptó por primera vez el 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía, con el objetivo de apoyar “la diversidad lingüística a través de la expresión poética y fomentar la visibilización de aquellas lenguas que se encuentran en peligro”. Y subrayó, además, que tal día como hoy es un buen pretexto para “honrar a los poetas, revivir tradiciones orales de recitales de poesía, promover la lectura, la escritura y la enseñanza de la poesía, fomentar la convergencia entre la poesía y otras artes como el teatro, la danza, la música y la pintura, y aumentar la visibilidad de poesía en los medios.

Por ese motivo les pedimos a un puñado de autores aragoneses su percepción de esta jornada, de la poesía, y la selección de dos o tres poemas para celebrar esta jornada.

Pilimar Aguilar alterna la poesía para niños y para adultos, y suele publicar sus libros en Pregunta. A. C. /Heraldo.

Pilimar Aguilar

“Para mí, la poesía es mi forma de ver la vida, de comunicarme y de soñar. La poesía es mi refugio, mi espejo, mi alimento y mis alas. Me arrulla la rima desde la infancia, como una nana; y el ritmo me lleva a cualquier lugar, como una canción. Yo lo traduzco todo a metáforas y bailo la vida entre poema y poema. Me resuenan los versos como el eco que mana desde el fondo de la tierra”.

LOS POEMAS

EL ETERNO LATIR

EPÍTETOS de amor para tu oído,

sustantivos de luz bebe mi boca,

sinfonía de verbos que trastoca

el corazón. Es poco lo que pido.

Tú me das continente y contenido,

y yo te doy la rima y la cadencia;

uniendo inspiración, ritmo y paciencia

se escribe nuestro libro con sentido.

Que no nos falte nunca lo que amamos

de la prosa y el verso, y se nos abra

la página encendida. Modelamos

con la voz requerida y se relabra

la talla del lenguaje que adoramos,

el eterno latir de la palabra.

*****

PALABRAS

YO TEJERÉ para ti

una colcha de palabras,

te diseñaré recuerdos

con los retales del alba.

Bordaré frases de fuego

en la luna de tu almohada.

y enlazaré nuestros sueños

con verbos de seda y lana.

En mis besos tendrás versos,

en mis brazos, una manta;

y con hebras de alegría

coseremos la esperanza.

El silencio también rima

en la urdimbre de dos almas.

*****

QUINCE VERSOS...

QUINCE versos me nacen entre las manos

como quince jilgueros de primavera

que se acercan cantando a tu enredadera

donde los versos suenan tan cotidianos.

Sé que no está de moda la poesía

en este siglo nuestro, lleno de prisa;

pero nada más bello que tu sonrisa

para inspirar mi página de cada día.

Me aletean los folios en la carpeta,

son palomas que quieren volar al viento

y sueñan con la dicha de ser poeta.

Metáforas y rimas como alimento,

con besos y caricias en la paleta

van pintando la vida a fuego lento.

Quince versos me nacen del sentimiento...

"La poesía es mi refugio, mi espejo, mi alimento y mis alas. Me arrulla la rima desde la infancia, como una nana; y el ritmo me lleva a cualquier lugar, como una canción. Yo lo traduzco todo a metáforas y bailo la vida entre poema y poema"

María Pilar Clau es novelista, poeta y columnista quincenal de HERALDO. Juan Moro.

María Pilar Clau

“Celebrar el Día mundial de la Poesía es celebrar la vida porque la poesía ayuda a vivir, que es lo más difícil, y nos devuelve el equilibrio que necesitamos para sobrevivir. La poesía nos pone al lado de nuestra conciencia y de nuestros sentimientos. Esa es su gran belleza. Leer poesía aumenta la esperanza de vida. La lectura quieta y sosegada de la poesía eleva por encima de las preocupaciones, de los miedos y de las culpas, y la constancia de este ejercicio conduce a la paz. Una vez que has entrado en ese camino deseas ardientemente volver a él. Yo escribo con el firme deseo de arrojar algo de luz a los lectores, y de que esa luz conduzca a la paz”.

POEMAS

MUJER DE OTOÑO

CON LOS PRIMEROS fríos reverdezco;

se me nota que soy mujer de otoño,

fruto de esta estación, como el madroño.

Cae la noche en la tarde y yo amanezco.

La intensidad del verde, el gris del cielo.

Las aves que ya mudan su plumaje

y se disponen a emprender el viaje

antes de que el sustento se haga hielo.

Ocres, granates, amarillas, rojas,

(“En una decadencia de hermosura,

—dijo el poeta— la vida se desnuda”)

se marchan las cigüeñas, caen las hojas.

Y en esa desnudez late otra vida.

Cantos del petirrojo trae el viento,

se abre el ciclamen, brota el pensamiento,

silva el zorzal y el escribano anida.

Se me nota en la piel que soy de otoño

como las uvas, como las manzanas,

como las nueces, como las castañas.

En tiempo de las setas, yo retoño.

Se me nota en los sueños, en los versos:

cuando hendía el aire la golondrina

entre membrillos, granadas y endrinas,

yo di en otoño mis primeros besos.

***

RAZÓN TIRANA

RAZÓN que vienes a prender mis sueños,

a decirme que existen imposibles,

que eres tú ama del mundo, no más dueños,

y a imponerme enrejados infalibles.

Suéltame ya, razón, que me haces daño.

Tu argumento, tu método y tu orden

son buenos compañeros, pero extraño

fe e imaginación que te desborden.

Quiero que se derrumben tus fronteras,

tu certidumbre a veces insolente

tus motivos, tus verdades austeras.

Quiero verte de pruebas defoliada.

He resuelto creer, crear, alcanzar.

Suéltame ya, razón, o sé mi aliada.

Voy a vivir despacio

***

VOY A VIVIR despacio y suavemente,

una existencia dulce, deleitosa.

Y por sendas hostiles

avanzaré tranquila,

audaz, cautivadora

sin procurar atajos,

solo fluir

risueña y confiada.

Yo que siempre he vivido a borbollones,

con apremio, con furia,

con avidez, desvelos y fatigas,

voy a mirar más lejos,

más allá del miedo y de la pena,

de las contradicciones y del caos.

Más allá:

donde abunda la vida,

y dejaré que sea,

que sea la vida.

Voy a vivir despacio, suavemente.

"La lectura quieta y sosegada de la poesía eleva por encima de las preocupaciones, de los miedos y de las culpas, y la constancia de este ejercicio conduce a la paz. Yo escribo con el firme deseo de arrojar algo de luz a los lectores, y de que esa luz conduzca a la paz”

Magdalena Lasala acaba de publicar uno de sus más libres libros de amor. Guillermo Mestre | Guillermo Mestre.

Magdalena Lasala

“La poesía es puente que comunica universos dispares. Celebrar la poesía es velar por la salud del alma del mundo. Celebro en este día a la Gran Madre principio de todo, la Palabra, la creadora de realidades, la que tiene el poder de unir el pasado y el futuro, el interior y el exterior, el porqué y el para qué”.

POEMAS

TANTOS cauces recorrí con los pies desnudos

puertos y angosturas, naufragios,

travesías por ti fui nota en partitura

tejedor nigromante dibujante histrión

pude hacer aquí lo que quise

sólo había que recordar

entonces para qué estar,

yo no soy de este mundo y lo sabía.

Tantas rutas y paisajes recorrí buscándote,

tantas vidas fui sin ti sabiéndote

sin saberlo.

Cuántas vidas he vivido cuántas tú

cuántas veces he muerto haciendo el bien

para ganar este vuelo

ganar este tiempo contigo

ganarte a ti ganándome yo.

Cuántas vidas siendo

cada uno de mis recuerdos

hasta vivir viviéndote.

***

ACÉRCATE

la vida se va sin nosotros, la vida se va

con cada estación que no despertamos juntos

acércate más, ven,

cómo haré yo caída la torre

si la culpa no abre su verja

no vivirá el atardecer rubio que aguardó

hasta hoy, último sol juntos

donde los errores no importan, acércate

con sus rojos, deja que hablen

nuestros labios, puertas abiertas

las almas

los dedos en el asiento de atrás,

acércate más

un poco más con el resto de tu vida

rebosando

en el comienzo eterno de este otoño.

*Los dos poemas pertenecen a “El amor, la vida y tú”. Olifante. Zaragoza, 2024.

"Celebro en este día a la Gran Madre principio de todo, la Palabra, la creadora de realidades, la que tiene el poder de unir el pasado y el futuro, el interior y el exterior, el porqué y el para qué”

Miguel Ángel Longás alterna la enseñanza con la escritura poética y la crítica literaria. Archivo M. Á. Longás.

Miguel Ángel Longás

“Todos los días tienen que ser el día de la poesía, haciendo bueno el ‘afolirismo’ de Juan Ramón Jiménez convertido en el lema de su libro ‘Canción’: ‘Amor y poesía cada día’. Por ello, la poesía ha de reflejar, de forma oral, escrita y no siendo trascendente el soporte en el que esté contenida, la canción de la vida, siendo esta lógica o, por contra, no siéndolo, como suele ser lo habitual. En ese sentido, la poesía debe hacer versos antiguos sobre pensamientos modernos, como aconsejó André Chenier, un poeta del siglo XVIII que puede entablar una conversación moderna, o al mismo tiempo una conversación de fuego, con Allen Ginsberg, un poeta del siglo XX, para el que ‘no hay más futuro que volver a la arcilla’, recreando la vida en forma poética”.

LOS POEMAS

LAS RAÍCES PROFUNDAS DE UN ÁRBOL LEGENDARIO

EL ÁRBOL legendario de la vida que abre

cerraduras lo mismo que cierra heridas se halla

arraigado en los sueños de un romántico al uso

que busca ser feliz bajo su clara sombra.

Pero el romanticismo de otro tiempo parece

no estar sino en el sueño de una secuencia fílmica

donde felicidad eterna solo puede encontrarse

si el árbol de la vida deja atrás su leyenda.

Por ello hay que estar dentro del guion de una vida

que cinematográfica solo en la gran pantalla

se muestra para hallar una vida feliz

arraigando en el suelo sus raíces profundas.

-(Del libro ‘La canción lógica. Los libros del gato negro’. Zaragoza, 2023).

***

LA VIDA SE ANUNCIA

igual que tormenta

después de brillar

un sol en su playa

radiante de luz

como astro encendido

que ignora su eclipse.

Al tiempo la vida

lanzada a las rocas

se ve con estrépito

mostrando la fuerza

que late en espíritus

de audaz resistencia

al alto voltaje.

-(Del libro inédito ‘Conversación moderna’)

***

ATRAVESAR de nuevo la solitaria calle

de los sueños supone renacer a la vida

como hace el ave fénix tras arder en el fuego

para resucitar después de su ceniza.

El único camino conocido es la senda

que en soledad recorre un vagabundo errante

sabedor de lugares por sus otras estancias

en ellos siendo al tiempo desconocedor de otros.

Canciones del ayer vienen a trazar el círculo

del amor existente en épocas sedientas

encarando un futuro incierto convertido

en estatua de sal volviendo atrás la vista.

-(Del libro inédito ‘Respiración de fuego’.)

"La poesía ha de reflejar, de forma oral, escrita y no siendo trascendente el soporte en el que esté contenida, la canción de la vida, siendo esta lógica o, por contra, no siéndolo, como suele ser lo habitual"

Tras seis años de silencio, el poeta y periodista de HERALDO ha regresado a la lírica. José Miguel Marco | Jose Miguel Marco

Christian Peribáñez

"Pocas cosas me han hecho sentir tan acompañado como los poemas que me han turbado y revuelto por dentro. Supongo que escribir poesía es una herramienta, o casi una tabla de salvación, para intentar encajar o sentirse menos solo, para empatizar con los demás, para salvaguardar un poquito de esa humanidad que proporcionan la intimidad y las experiencias compartidas. La poesía es un enorme castillo de naipes en el que uno tiene depositada mucha confianza, a pesar de que no sabe si aguantará en pie con el más leve soplido".

POEMAS

TE RODEO para saber si hay un mar al otro lado,

en tierra firme, salvo un hueso raro en el pie,

no te encuentro fallo.

No soy el primero en ascender el cerro

ni en constatar con un trago tu condición de océano.

Rica pirámide de entrañas de plata,

plaga de hormigas que me sacia.

No soy el primero que lame el salitre de tu hueso raro.

Errar, florecer, repetir

—ya lo he dicho antes—

errar, florecer,

abrazar como a un cuerpo herido la sutura.

Caminas con el rayo en la mano,

tu sangre es tozuda.

El bosque crece si le das la espalda

porque tal es la épica (o la tragedia, qué sé yo)

propia de los dioses.

*****

CAMINAS con el rayo en la mano

pero en la ‘terra incognita’ eres un hombre;

allí donde hay dragones, liviandad y usura,

tu sangre de confín de mapa antiguo es la de un hombre.

Sólo el sudor te mantiene vivo.

Sudar es la única prueba de amor.

Te hablo de cómo las plantas se arquean buscando la luz de la mañana,

de cómo el corazón se estira unos centímetros

y vuelve en la oscuridad de la noche hasta su marca.

Te hablo de Lemebel, de los huesos que mastico

y del ‘inner saboteur’ entre generaciones,

que no empatizan pero se abrazan.

*****

TE HABLO de cómo respiran las estatuas bajo las sábanas,

y de cómo cuando escribo

siento que lleno mis pulmones como si fuera un hombre.

Entiendo que no quieres renunciar a nada.

Entiendo que llamas nada a lo que yo digo sístole, diástole y bombeo en la sien.

"La poesía es un enorme castillo de naipes en el que uno tiene depositada mucha confianza, a pesar de que no sabe si aguantará en pie con el más leve soplido"

Fernando Sanmartín, en un retrato de archivo en los jardines de la Aljafería. José Miguel Marco |

Fernando Sanmartín

“Un poema, según algunos, es lo inútil. Yo no lo veo así. Creo que es un tipo de suero, hecho con palabras, que conviene recibir sin prescripción médica”.

POEMAS

*****

LA VENDEDORA de la perfumería

es un eslogan.

Endulza la tarde

cuando se dirige a mí

en el pasillo

de unos grandes almacenes.

Desahucia

la monotonía de un verano

donde pego patadas

a mi fecha de nacimiento.

Lleva falda menuda

y querría preguntarle

si su perfume

cura cicatrices,

a qué colegio ha ido,

si besa

en un desván,

qué fue del hijo de Moby Dick

o si nada desnuda

cuando la noche

es Pekín

o un gin tonic

que acelera el futuro.

Pero nada de eso

hago,

por supuesto,

y ella no sabrá

que forma parte

de un poema,

este lugar hecho para guarecerme

o conquistar la sed,

la ficción

que refleja

mi última estrategia.

*****

MI PRONÓSTICO eres tú,

un control de aduanas,

la cama donde la niebla

oculta los quirófanos,

la adivinanza de la caricia.

Pregúntame

qué es el dolor

o cuándo moriré.

Pregúntame si regreso

a París,

a ese hotel en el Marais

donde hay huellas

que no quise borrar.

Pregúntame si la hipocresía

resucita

cuando su esquela

aparece en los periódicos.

Haz una lista de labios

que debo reparar.

Dime quién soy.

Dame una identidad

o el disfraz,

cuando suceda,

que tú abandones.

*Los dos poemas son del libro 'Evitar la niebla'.