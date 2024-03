¿Cuánto pagaría por un abanico de Luis Buñuel con firmas de escritores y músicos?

¿Cuánto pagaría por un abanico que perteneció a Luis Buñuel y que lleva en su país las firmas y escritos de una veintena de los más destacados escritores, artistas y músicos franceses del siglo XIX? Si la cifra que tiene en mente está por encima de los 5.000 euros, participe en la subasta que este jueves ha organizado la sala madrileña de El Remate, especializada en libros y manuscritos. El lote lleva el número 227 y es también una pequeña obra de arte. El anverso de su país está pintado a tinta y acuarela, y firmado, por un destacado artista francés, Charles Henri Pille. En el reverso, el país, originalmente en blanco, incluye las firmas y escritos de Octave Mirbeau, Auguste Rodin, Jules Lemaître, Paul Hervieux, Pierre Loti, Stephane Mallarmé, Leconte de Lisle, Alphonse Daudet, Mistral, Emile Zola, Laurent Tailhade, Charles Gounod, Edmond de Goncourt, Sully Prudhomme, George Rodenbach, Theodore de Banville, Puvis de Chavannes, José María de Heredia, Rosny, Victor Margueritte, Jules Massenet y Joris-Karl Huysmans.

"La pieza perteneció a Luis Buñuel y la adquirió un particular a la familia del cineasta -apunta Javier Varas, de la sala de subastas El Remate-. Ese particular vendió el abanico a su vez a otro particular, que es el que nos lo ha traído a nosotros para que lo subastemos. Este tipo de objetos no suele pasar por nuestras manos porque estamos especializados en libros, manuscritos y documentos antiguos, pero al fin y al cabo el abanico tiene firmas y textos manuscritos de escritores muy conocidos". Se espera que la pieza supere esos 5.000 euros de precio de salida, ya que de momento un par de coleccionistas han manifestado interés en pujar por teléfono. Otros acudirán a la sala.

La trazabilidad del abanico no ofrece duda. La sala conserva el documento de venta de la familia Buñuel, y además el propio cineasta habló de él en sus memorias. Pertenece a su etapa parisina, cuando se fue a vivir a Francia después de asistir a una conferencia que Louis Aragon dio en la Residencia de Estudiantes de Madrid. En la capital francesa mantuvo una intensa vida social.

En sus memorias, el cineasta escribe: "Mis mejores amigos eran Joaquín Peinado y Hernando Viñes. Hernando, de origen catalán y más joven que yo, fue un amigo para toda la vida. Se casó con una mujer a la que quiero muchísimo, Loulou, hija de Francis Jourdain, el escritor que frecuentaba muy de cerca a los impresionistas. La abuela de Loulou mantenía un salón literario a finales del siglo pasado. Loulou me regaló un objeto extraordinario que ella conservaba de aquella abuela. Es un abanico en el que la mayoría de los grandes escritores de fin de siglo y también algunos músicos (Massenet, Gounod) escribieron unas palabras, unas notas musicales, unos versos o, sencillamente, pusieron su firma. Mistral, Alphonso Daudet, Heredia, Banville, Mallarmé, Zola, Octave Mirbeau, Pierre Loti, Huysmans y otros, como el escultor Rodin, se hallan reunidos en este abanico, objeto trivial, compendio de un mundo. Lo miro con frecuencia y en él se lee, por ejemplo, una frase de Alphonse Daudet: 'Al subir hacia el Norte, los ojos se afinan y se extinguen'. Muy cerca, unas líneas decisivas de Edmond de Goncourt: 'Todo ser que no tenga en sí un fondo de amor apasionado por las mujeres, las flores, los objetos de arte, el vino o lo que sea, todo aquel que no tenga una veta un poco desquiciada, todo ser perfectamente equilibrado, nunca, nunca, nunca poseerá talento literario. Fuerte pensamiento inédito".

Anverso del abanico, con la escena satírica pintada por Henri Pille El Remate

Charles Henri Pille (1844-1897), el autor de la pintura original del abanico, fue un artista francés muy popular entre la comunidad artística de Montmartre (Vincent Van Gogh expresó varias veces su admiración por él, a quien conoció en París). Se especializó en pintura de historia y escenas de género, a menudo con un toque satírico, como la que realizó en el 'Abanico de Luis Buñuel',