La novela que Buñuel no consiguió llevar al cine

Si resulta difícil llevar a las tablas una versión teatral de ‘La Regenta’, no menos complicado fue adaptar esta obra maestra de la literatura española al cine, la televisión e incluso convertirla en ópera.

Aunque ya había sido llevada a escena en alguna ocasión, la producción de Secuencia 3 y el Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, con la colaboración de Serveis de l’Espectacle Focus, Pentación, Saga Producciones, Olympia Metropolitana y Hawork Studios, que del 7 al 10 de marzo puede verse en el Teatro Principal de Zaragoza es quizá la más fiel al texto original de Leopoldo Alas, Clarín.

“Es un proyecto ambicioso que quiere mostrar una obra que, después del ‘Quijote’, creo que es la segunda mejor novela de la historia de la literatura española. Ha resultado difícil resumir 1.000 páginas en una hora y cuarenta y cinco minutos. Si no hubiera contado con la ayuda de Helena Pimenta en la dirección esto no habría sido posible”, afirma el dramaturgo Eduardo Galán.

Galán apunta que este montaje se enfrenta a un doble reto: “Que el público que reconoce ‘La Regenta’ quede emocionado y conmovido y que ojalá los espectadores que vengan se animen a leer la novela de Clarín porque van a encontrar una belleza, una profundidad y una actualidad en sus páginas increíbles”.

Quizás la versión más conocida por el gran público sea la que hizo para televisión Fernando Méndez-Leite en 1995, una miniserie emitida por Televisión Española, con Aitana Sánchez-Gijón (en el papel de Ana Ozores), Carmelo Gómez (Fermín de Pas), Juan Luis Galiardo (Álvaro Mesía), Héctor Alterio (Víctor Quintanar), Amparo Rivelles (Doña Paula) y Cristina Marcos (Petra)

Esta producción, escrita y dirigida por Méndez Leite recibió varios galardones por las interpretaciones de sus actores: el Fotogramas de plata a la mejor actriz de TV (Aitana Sánchez Gijón), el Fotogramas de plata al mejor actor de TV (Carmelo Gómez); el Premio de la Unión de Actores al mejor protagonista de TV (Aitana Sánchez Gijón) y el Premio de la Unión de Actores a la mejor secundaria de TV (Cristina Marcos).

Antes, en 1974, Gonzalo Suárez había llevado al cine una versión de ‘La Regenta’ producida por Emiliano Piedra y protagonizada por Emma Penella (Ana Ozores), Keith Baxter (Fermín de Pas), Nigel Davenport (Álvaro Mesía), Adolfo Marsillach (Víctor Quintanar), Rosario García Ortega (Doña Paula) y Charo López (Petra)

El cineasta aragonés Luis Buñuel había barajado la idea de llevar al cine la novela de Clarín, pero finalmente desestimó el proyecto debido a diversas trabas. Como recoge Víctor Fuertes en el artículo ‘Clarin y Buñuel’, Fernando Castro Cardús, hermano de Julio Alejandro, coguionista de Buñuel en ‘Nazarín’ y ‘Viridiana’ recordó en la revista ‘Turia’ que “de los guiones que realmente les hubiese gustado hacer, había uno en que coincidían mi hermano y Luis Buñuel. Se trataba de ‘La Regenta’. Les entusiasmaba esta novela, aunque consideraban que era muy difícil hacer un guión como ellos hubiesen deseado y que había que trabajarlo mucho”. También añade que “barajaron la posibilidad de que Aurora Bautista hiciese de Ana Ozores y que les hubiese gustado que el Magistral hubiese sido Vittorio Gassman. Pero en aquellos momentos Luis Buñuel no podía rodar en España y consideraba que ‘La Regenta’ no podía trasplantarse (incluso teniendo como tiene México una serie de ciudades coloniales), no podía trasladarse, porque tenía que rodarse en Asturias, porque el clima de Vetusta no se podía dar nada más que en Oviedo”, concluye Castro Cardús.