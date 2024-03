La madre de Naiara de OT, un fenómeno en Tik Tok con sus recetas de cocina

Hace prácticamente un mes que la cantante zaragozana Naiara se impuso en la final de la duodécima edición de 'Operación Triunfo'. En solamente cuatro semanas la vida le ha dado un vuelco total: apenas tiene tiempo libre, es invitada a importantes eventos, los compromisos se le apilan...

"No le vemos el pelo. Seguimos sus andanzas a través de las redes sociales. No para, está todo el día viajando de arriba para abajo. Pero lo doy por bien empleado porque está viviendo el sueño para el que ha trabajado durante tanto tiempo. Estoy muy orgullosa y le animo a que no pare, a que haga muchas cosas. Nadie le ha regalado nada. Eso sí, todos los días hablamos, a veces un minuto y, otros, 20, y nos ponemos al día", explica Ana Aznar, la madre de la intérprete y de otros cinco hermanos: Ariadna (23), Laís (16), Itziar (14), Lara (8) y Yeray (5).

El éxito de Naiara también les ha repercutido a todos ellos. Imposible escapar del fenómeno de popularidad masiva. "Mi vida es la misma, aunque ahora todo el mundo sabe de quién soy la mamá y lo noto en la calle o cuando voy a los sitios y siento que murmuran. Es bonito. Pero insisto, a grandes trazos mi vida sigue igual", asevera.

Pasión por cocinar

En realidad no sigue tan igual. La popularidad de Ana Aznar también se ha disparado gracias a una faceta que comenzó a cultivar antes de que Naiara ingresara en la Academia de 'OT' y que, con el viento en las velas proporcionado por su hija, ha propiciado que pase de 2.000 a más de 44.000 seguidores (y subiendo). Se trata de su cuenta oficial en Tik Tok (@narileaea2). "Comencé hace un par de años para compartir mis recetas gastronómicas. La cocina es mi hobby favorito desde chiquita, cuando me sentaba en la sillita junto a mi madre para aprender. Me independicé a una semana de cumplir los 18 (tuvo a Naiara con 18). Cogí la mochila y me fui. Pero seguía preguntándole a mi madre sobre cómo se hacían los platos. La cocina es muchas veces mi refugio. Cuando estoy deprimida, me encierro en ella a preparar algún plato rico. Por eso me encanta contárselo a la gente a través de los vídeos", detalla.

Sus inicios en esta red social fueron humildes, de alcance corto y próximo. "Llegué hasta los 2.000 seguidores. Cuando Naiara entró en 'OT' cambié durante esos tres meses la temática y la enfoqué en ella, en darla a conocer al público. Ahora he vuelto a mis recetas y a contar cómo es la vida de una mamá con seis hijos. Eso sí, ya tengo 44.000 seguidores", prosigue.

Un caudal de popularidad que ya está comenzando a notar cual 'influencer' a los 45 años. "Me llaman marcas y me mandan productos a casa. Siempre que puedo, intento colaborar, mucho más si son pequeñas empresas. Y, a nivel particular, la gente me escribe para pedirme recetas concretas. El otro día, querían una tarta de queso", relata. Al preguntarle por los platos-estrella de su cocina, no vacila. "Espagueti carbonara, guiso de ternera y tarta de tres chocolates, el menú completo", bromea.

Y para confeccionar los vídeos que sube a Tik Tok, cuenta con ayuda familiar. "Todo es muy sencillo, de andar por casa, Tengo un trípode con luz led. Mis hijos me ayudan, aunque lo manejo yo. Los dos que son más adolescentes se ríen y tienen un poco de vergüenza, aunque saben cómo soy, con el espíritu muy joven. Las pequeñinas están superencantadas y les gusta salir conmigo en las imágenes. Para ellas es como ver a su madre en la tele. De hecho, a Lara, de 8 años, le entusiasma. Quiere ser titktoker", concluye.