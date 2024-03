De historiador de éxito a recreador de la Guerra de la Independencia

Este viernes pasado, Daniel Aquillué era un historiador de éxito, autor de libros muy aplaudidos en los últimos años como 'Guerra o cuchillo' o 'España con honra'. Horas después se enfundaba su uniforme de Voluntarios de Aragón y se convertía en uno de los personajes más destacados de la recreación de los Sitios, el 'speaker' que ha ido explicando al público, con rigor y amenidad, los acontecimientos históricos y lo que se desarrollaba ante sus ojos.

En la vida de Daniel Aquillué hay un antes y un después marcado por una fecha: domingo, 17 de abril de 2005. Ese día, los entonces poco conocidos Voluntarios de Aragón montaron un campamento en su barrio, en Torrero, y aquello le deslumbró. "Estaba estudiando cuarto de la ESO, me gustaba la historia y vi que aquel camino era un método increíble para divulgarla", recuerda ahora. Se afianzó su vocación. En 2009, con 19 años y ya cursando carrera universitaria, Aquillué entró a formar parte del grupo. Con él ha participado en recreaciones por toda España (Tarifa, Tarragona, Jaca, Muel, Burgos...) y Europa (Almeida, Waterloo...). Hoy sigue en Voluntarios de Aragón, con los que participa también en recreaciones de las guerras carlistas. También está en Feudorum Domini, grupo de recreación medieval.

No ha sido recreador en la mayor parte de las 'batallas' zaragozanas porque ha sido el encargado, un año más, de narrarlas al público. Pero no le importa. "He participado ya en muchas batallas, y no es que no me importe ser el comentarista, sino que me gusta incluso más. Yo disfruto mucho. Primero porque es una forma distinta de ver la recreación, pero sobre todo porque más que las 'batallas', lo que me gusta es narrar lo que ocurrió, contar la historia. Espero poder trasmitir al público la pasión que tengo por la historia, que esa pasión llegue a los zaragozanos. Creo que la recreación es un medio excelente para ello".

¿Vive Zaragoza aún un poco a espaldas de los Sitios? "El pasado de Zaragoza tiene una ventaja y una desventaja a la hora de reivindicarlo -responde-. La ventaja es que, desde que fue fundada por las legiones de César hasta hoy, cualquier momento histórico que elijas es apasionante. Es una ciudad con una riqueza histórica increíble. La desventaja es que, paradójicamente, no se valora lo suficiente ni el patrimonio material ni el inmaterial relacionado con esa historia. Los Sitios son muy conocidos, sí, pero a rasgos generales. Siguen sin conocerse en toda su complejidad. Por eso es tan importante la labor que se hace desde Voluntarios de Aragón, en los campamentos museo, en las recreaciones..."

"Hay que seguir al pie del cañón", concluye. Y nunca mejor dicho.